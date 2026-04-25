Με αμείωτο ρυθμό συνεχίζονται τα δημοσιεύματα στην Ιταλία που θέλουν τον Πίτερς τη νέα σεζόν να φοράει την φανέλα της Μιλάνο.
Σύμφωνα με όσα αναφέρουν στην γειτονική χώρα, Πίτερς και Μιλάνο έχουν έρθει σε συμφωνία για συμβόλαιο διάρκειας δύο ετών, χωρίς ωστόσο να αναφέρουν περισσότερες λεπτομέρειες.
Το συμβόλαιο του Πίτερς με τον Ολυμπιακό λήγει στο τέλος της σεζόν με τους «ερυθρόλευκους» να μην έχουν προχωρήσει μέχρι τώρα σε κάποια κίνηση για την ανανέωση της συνεργασίας τους.
🚨 It’s the talk of the town in Italy, so it’s time to announce that the deal is all but done. Alec Peters has reached a preliminary agreement for two seasons with Olimpia Milano.— Alessandro Luigi Maggi (@AlessandroMagg4) April 24, 2026
All the details will be available tomorrow morning on RealOlimpiaMilano. And that’s not all. pic.twitter.com/o1EmtF7uIP