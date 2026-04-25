Με αμείωτο ρυθμό συνεχίζονται τα δημοσιεύματα στην Ιταλία που θέλουν τον Πίτερς τη νέα σεζόν να φοράει την φανέλα της Μιλάνο.

Σύμφωνα με όσα αναφέρουν στην γειτονική χώρα, Πίτερς και Μιλάνο έχουν έρθει σε συμφωνία για συμβόλαιο διάρκειας δύο ετών, χωρίς ωστόσο να αναφέρουν περισσότερες λεπτομέρειες.

Το συμβόλαιο του Πίτερς με τον Ολυμπιακό λήγει στο τέλος της σεζόν με τους «ερυθρόλευκους» να μην έχουν προχωρήσει μέχρι τώρα σε κάποια κίνηση για την ανανέωση της συνεργασίας τους.