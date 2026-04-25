Η υπόθεση της εξαφάνισης της Ολυμπίας Κηρύκου επέστρεψε στην επικαιρότητα, καθώς νέα δικαστική εξέλιξη επαναφέρει τον φάκελο σε ενεργή διερεύνηση, τριάντα χρόνια μετά το γεγονός που είχε συγκλονίσει τη χώρα τον 11 Νοέμβριο του 1995.

Η εκπομπή «Τούνελ» ασχολήθηκε ξανά με την υπόθεση, με αφορμή την ανάθεσή της σε Εισαγγελέα ύστερα από μηνυτήρια αναφορά.

Στο πλαίσιο της έρευνας, μίλησε η Βάσω, η πιο στενή φίλη της Ολυμπίας, η οποία, εμφανώς συγκινημένη, ανακαλεί μνήμες και τοποθετείται πλέον χωρίς επιφυλάξεις για όσα γνώριζε.

«Ήμασταν πολύ στενές φίλες και γνώριζα τα προβλήματά της και κυρίως την κρίση στον γάμο της. Δεν περνούσε καλά, αλλά δεν υπήρχε σωματική κακοποίηση. Αυτό που ειπώθηκε από την κουνιάδα της, ότι πριν τον γάμο της, είχε σχέση με κάποιον και πως μετά τον χωρισμό τους, εκείνος την ενοχλούσε, το ακούω πρώτη φορά. Αν υπήρχε κάτι τέτοιο, πιστεύω πως θα μου το έλεγε».

Όταν ενημερώθηκε από τον δημοσιογράφο για την εκδοχή που θέλει το συγκεκριμένο πρόσωπο να κατοικεί στα Μεσόγεια και να έχει γράψει το όνομά της σε τοίχο κοντά στο σπίτι του, δήλωσε αιφνιδιασμένη.

«Εγώ γνωρίζω μόνο για ένα φλερτ που είχε με έναν Νίκο – τίποτα περισσότερο. Από όσο ήξερα, ζούσε στα Κάτω Πατήσια, όπου ήταν το πατρικό του. Αργότερα μάθαμε ότι παντρεύτηκε και απέκτησε δύο παιδιά. Η μοναδική σοβαρή σχέση που είχε για περίπου πέντε χρόνια ήταν με τον Δημήτρη, τον σύζυγό της. Μέχρι τα είκοσι της ήταν πολύ περιορισμένη από το οικογενειακό της περιβάλλον και δεν έβγαινε μόνη.»

Η φίλη της επισημαίνει ακόμη πως η συμπεριφορά και η ψυχολογική της κατάσταση διαφοροποιήθηκαν αισθητά μετά τη μετακόμιση στο σπίτι της οικογένειας του συζύγου της.

«Άρχισε να κλείνεται στον εαυτό της από τη στιγμή που έμειναν στο ισόγειο, κάτω από τους γονείς του. Η μητέρα του ήταν πολύ παρεμβατική – από αυτές που θεωρούν πως ο γιος τους αξίζει το καλύτερο. Η Ολυμπία, τόσο εμφανισιακά όσο και ως χαρακτήρας, ήταν πολύ ανώτερη του Δημήτρη και πάντα απορούσαμε πώς τον ερωτεύτηκε. Με την αδερφή του πάντως, είχε καλή σχέση. Τους τελευταίους μήνες πριν χαθεί, είχε παραμελήσει τον εαυτό της, είχε πάρει βάρος και δεν θύμιζε σε τίποτα την Ολυμπία που γνωρίζαμε…»

«Οι γονείς της πίστευαν ότι είχε αποσυρθεί σε μοναστήρι»

Η ίδια προσθέτει πως οι γονείς της Ολυμπίας Κηρύκου, πίστευαν αρχικά ότι είχε αποσυρθεί σε κάποιο μοναστήρι και ότι θα επέστρεφε.

«Με τον αδερφό της είχαμε απευθυνθεί σε έναν ιδιωτικό ντετέκτιβ που γνώριζα από τη Σουηδία, όμως ο πατέρας της αντέδρασε έντονα και μας ζήτησε να μην αναμειχθούμε. Μετά από το ταξίδι στη Σκόπελο, μου είχε προτείνει να συγκατοικήσουμε όταν χωρίσει, καθώς το εισόδημά της δεν της επέτρεπε να μείνει μόνη της. Της είχα πει πως αυτό δεν ήταν εφικτό και την προέτρεψα να χωρίσει, αφού δεν ήταν ευτυχισμένη. Είχε σκεφτεί ακόμη και το ενδεχόμενο να κάνει παιδί, πιστεύοντας πως έτσι θα άλλαζε η κατάσταση, όμως της εξήγησα ότι κάτι τέτοιο. θα περιέπλεκε τα πράγματα. Μου απάντησε κατηγορηματικά “ούτε για αστείο”. Αν επέστρεφε στο πατρικό της ως χωρισμένη, ο πατέρας της θα το θεωρούσε ντροπή και πιθανότατα θα την περιόριζε…», καταλήγει.

«Πίστευα και εξακολουθώ να πιστεύω, παρά τα τόσα χρόνια που έχουν περάσει πως δεν θα έφευγε ποτέ για να εκδικηθεί τον άντρα της», λέει η Βάσω.

«Δεν γνωρίζουμε αν τότε που χάθηκε, συνέβη κάτι ή αν αντιμετώπισε κάποιο πρόβλημα υγείας. Τον τελευταίο καιρό είχε στραφεί πολύ στην πίστη, άναβε καντήλια σε εικόνες και προσευχόταν. Δεν έχανε εκπομπή του Χαρδαβέλα και της Νικολούλη. Όταν της έλεγα να βγούμε, μου απαντούσε πως θα μείνει σπίτι για να δει την εκπομπή της Αγγελικής.»

Η ίδια θυμάται πως λίγο πριν την εξαφάνισή της, η Ολυμπία ζήτησε να της δανείσει ένα σημαντικό ποσό για την εποχή, περίπου 150.000 δραχμές.

«Μου είχε πει ότι αντιμετώπιζε πρόβλημα με σταφυλόκοκκο στο πρόσωπο και έκανε θεραπείες, οπότε χρειαζόταν τα χρήματα για μια νέα αγωγή. Μου είχε υποσχεθεί ότι θα μου τα επέστρεφε και της είπα να μην ανησυχεί. Της είχα δανείσει και στο παρελθόν και ήταν πάντα συνεπής.

Τον τελευταίο καιρό της είχα δώσει χρήματα δύο φορές, αλλά δεν πρόλαβε να μου τα επιστρέψει, καθώς στη συνέχεια χάθηκε. Εκ των υστέρων σκέφτηκα μήπως ήθελε να έχει κάποια χρήματα στην άκρη».

Σύμφωνα με τη φίλη της το διάστημα εκείνο ήθελε να χωρίσει και το είχε πει στους γονείς της, οι οποίοι αντέδρασαν έντονα. Η μητέρα της της είπε πως δεν τη θέλει “ζωντοχήρα” στο σπίτι. «Της πρότεινα να έρθει να μείνει μαζί μου για όσο χρειαστεί. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί χάθηκε, γιατί δεν μου είπε τίποτα. Δεν ξέρω τι είχε στο μυαλό της. Θυμάμαι, επίσης, ότι δεν είχε πάρει μαζί της ταυτότητα και αυτό μου είχε κάνει μεγάλη εντύπωση…», καταλήγει.