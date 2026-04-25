Ο Παναθηναϊκός νίκησε με 87-79 τη Μονακό πήρε την πρόκριση στα play off της Euroleague, με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Τι Τζέι Σορτς.

Ο Αμερικανός γκαρντ με 21 πόντους (8/11 δίποντα, 1/2 τρίποντα, 2/2 βολές), 3 ριμπάουντ, 2 ασίστ και ένα κλέψιμο, συγκέντρωσε 24 μονάδες στο σύστημα αξιολόγησης, οι οποίες ήταν αρκετές για να τον χρίσουν MVP των Play In.

Αυτή είναι η δεύτερη συνεχόμενη χρονιά που ο Σορτς κερδίζει τη συγκεκριμένη διάκριση, καθώς την περσινή σεζόν είχε πάρει το βραβείο με τη φανέλα της Παρί.