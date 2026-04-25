Η ανταπόκριση των δρομέων για τον 43ο Μαραθώνιο Αθήνας, τον Αυθεντικό, δεν έχει προηγούμενο και συνεχίζει να καταρρίπτει κάθε ρεκόρ.

Μετά την εξάντληση των θέσεων στα 10 χλμ. allwyn, αλλά και στο ενισχυμένο πακέτο του Μαραθωνίου δρόμου, ανακοινώθηκε πως εξαντλήθηκαν πλέον οι συμμετοχές και για το ενισχυμένο πακέτο του αγώνα των 5 χλμ. Cosmote Telekom.

Η ταχύτητα με την οποία δεσμεύονται οι θέσεις επιβεβαιώνει τη θέση του ΑΜΑ ως το κορυφαίο αθλητικό γεγονός της χώρας και ένα από τα πιο περιζήτητα παγκοσμίως.

Αυτή τη στιγμή, οι ενδιαφερόμενοι δρομείς μπορούν να εξασφαλίσουν τη συμμετοχή τους στη μεγάλη γιορτή που θα διεξαχθεί 7 και 8 Νοεμβρίου επιλέγοντας ανάμεσα στις τελευταίες διαθέσιμες θέσεις των εξής κατηγοριών:

Πλήρες πακέτο του Μαραθωνίου δρόμου

Πλήρες πακέτο στα 5 χλμ. Cosmote Telekom

5km Universities Night Run allwyn