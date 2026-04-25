Το πλαίσιο το οποίο θα επιτρέψει στην Ελλάδα να καταστεί κόμβος της Ανώτατης Εκπαίδευσης, μέσω των πρωτοβουλιών για τη μεταρρύθμιση του χάρτη της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης βρέθηκε στο επίκεντρο συζήτησης στο πλαίσιο του 11ου Οικονομικού Φόρουμ Δελφών, με την υπουργό Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη να τονίζει ότι «η στιγμή είναι κατάλληλη για να μιλήσουμε πιο δομημένα και συστηματικά και πειστικά για την εμπέδωση της χώρας μας ως ένα περιφερειακό στην αρχή, αλλά μετά, γιατί όχι, έναν διεθνή κόμβο για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση».

Στο πάνελ, το οποίο είχε τίτλο «Ελλάδα: Ένας αναδυόμενος εκπαιδευτικός κόμβος» και στο οποίο εκτός από την υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη, συμμετείχαν και ο διευθύνων σύμβουλος του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, Αντώνης Πολεμίτης, ο πρύτανης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Κυριάκος Αναστασιάδης και ο αναπληρωτής καθηγητής Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Ιωάννης Θάνος, εκφράστηκε η αισιοδοξία ότι η Ελλάδα έχει τα συγκριτικά πλεονεκτήματα για να προσελκύσει μεγάλο αριθμό φοιτητών του εξωτερικού και να καταστεί διεθνής εκπαιδευτικός κόμβος.

Η Σοφία Ζαχαράκη χαρακτήρισε «δύσκολη» την αρχή της εφαρμογής του νόμου για τα μη κρατικά πανεπιστήμια, ωστόσο ανέφερε ότι είναι σημαντικό ότι πλέον προσφέρεται μία εναλλακτική ώστε τα παιδιά να μπορούν να παραμένουν στην Ελλάδα για σπουδές.

Η υπουργός Παιδείας αναφέρθηκε στις νέες συμπράξεις που προστίθενται στα ήδη πιστοποιημένα από την ΕΘΑΑΕ μη κρατικά πανεπιστήμια και, σε συνδυασμό με τα ξενόγλωσσα προγράμματα σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο, είπε χαρακτηριστικά ότι «συντίθεται μία εικόνα πολύ ελπιδοφόρα».

Αναφέρθηκε στο Ταμείο Ανάκαμψης, ως μία σημαντική πηγή χρηματοδότησης και υλοποποίησης της διεθνοποίησης της Ανώτατης Εκπαίδευσης ενώ δεν παρέλειψε να υπογραμμίσει ότι η φοιτητική μέριμνα έχει τεθεί ως προτεραιότητα.

«Οφείλουμε να εξασφαλίζουμε καλύτερες συνθήκες καθημερινότητας στους φοιτητές, στους ακαδημαϊκούς, και στους υπαλλήλους των πανεπιστημίων. Ναι στη διεθνοποίηση, αλλά δεν θα σταματήσουμε να παλεύουμε για πιο ασφαλείς, ποιοτικούς χώρους που αντικατοπτρίζουν αυτή την ποιότητα που έχει το ακαδημαϊκό κομμάτι των πανεπιστημίων», κατέληξε υπουργός.

Την άποψη ότι «δεν πρέπει να κάνουμε την Ελλάδα διεθνή κόμβο Εκπαίδευσης, αλλά να την επαναφέρουμε στο να είναι διεθνής κόμβος Εκπαίδευσης, γιατί αυτός ήταν ο ρόλος της από την αρχαιότητα» εξέφρασε ο πρύτανης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Κυριάκος Αναστασιάδης.

Σημείωσε ότι στο πλαίσιο της διεθνοποίησης εντάσσονται τα προγράμματα κινητικότητας φοιτητών, τα μεταπτυχιακά, τα διεθνή ευρωπαϊκά δίκτυα, η λειτουργία μη κρατικών πανεπιστημίων και τα ξενόγλωσσα προπτυχιακά προγράμματα. «Αυτά αποτελούν το μωσαϊκό».

Ιδιαίτερα, αναφέρθηκε στα 17 ξενόγλωσσα προπτυχιακά προγράμματα (16 αγγλόφωνα και ένα γαλλόφωνο) που προετοιμάζει το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, ως ευκαιρίες για προσέλκυση φοιτητών από το εξωτερικό.

Επιπλέον, ανέφερε τρεις βασικές πηγές που θα πρέπει να «εκμεταλλευτεί» η Ελλάδα ώστε να ενισχύσει τη διεθνοποίηση: την προσέλκυση ομογενών, την ακαδημαϊκή παράδοση και τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της χώρας.

Από τη μεριά του, ο διευθύνων σύμβουλος του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, Αντώνης Πολεμίτης δήλωσε αισιόδοξος για την έκβαση των προσπαθειών διεθνοποίησης και εξέφρασε την πεποίθηση ότι η παρουσία μη κρατικών πανεπιστημίων στην Ελλάδα θα ενισχύσει τη θέση της χώρας στον διεθνή ακαδημαϊκό χάρτη.

Όπως είπε, βάσει της εμπειρίας της Κύπρου στη διεθνοποίηση του εκπαιδευτικού συστήματος, δύο βασικά συμπεράσματα έχουν εξαχθεί: Αρχικά, ότι οι φοιτητές πρώτα επιλέγουν τον κλάδο σπουδών, δεύτερον τη χώρα και τρίτον, το πανεπιστήμιο. «Αυτό σημαίνει ότι και το κράτος και όλα τα πανεπιστήμια πρέπει να δουλέψουν μαζί να κάνουν τη χώρα πιο ελκυστική για ξένους φοιτητές», είπε.

Το δεύτερο συμπέρασμα είναι ότι οι φοιτητές επιλέγουν με βάση τη σταδιοδρομία που οδηγεί σε μία θέση εργασίας. «Πρέπει να το σκεφτούμε και να κάνουμε σωστή προεργασία ως προς τη σταδιοδρομία που προσφέρει ένα πρόγραμμα, δεν αρκεί μόνο να είναι ξενόγλωσσο», τόνισε.

Για την αντιστοιχία των προγραμμάτων σπουδών ενός πανεπιστημίου με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας, μίλησε και ο Ιωάννης Θάνος, αναπληρωτής καθηγητής Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Όπως είπε, η προσαρμογή των προγραμμάτων σπουδών του ΟΠΑ, με στόχο την ανταπόκριση στις σύγχρονες ανάγκες, αλλά και η μελέτη για το μέλλον της εργασίας και των δεξιοτήτων στην Ελλάδα σε συνεργασία με την ειδική γραμματεία μακροπρόθεσμου σχεδιασμού της προεδρίας της κυβέρνησης, εντάσσονται στο πλαίσιο του ρόλου του πανεπιστημίου.

«Ο ρόλος των ΑΕΙ είναι διττός: να καλλιεργεί στρατηγική και κριτική σκέψη και οφείλει να εκπαιδεύει σε δεξιότητες που ζητά η αγορά εργασίας», τόνισε.