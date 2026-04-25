Εξιτήριο έλαβε σήμερα η σύζυγος του πρωθυπουργού Μαρέβα Γκραμπόφσκι – Μητσοτάκη, η οποία είχε εισαχθεί την Παρασκευή (17/4), στο Νοσοκομείο Ευαγγελισμός, με έντονο κοιλιακό άλγος.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση του νοσοκομείου:

Σήμερα στις 25.4.2026, η κα Μαρέβα Γκραμπόφσκι -Μητσοτάκη, έλαβε εξιτήριο από το Γ.Ν.Α «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» και η μετεγχειρητική της πορεία κρίνεται άριστη.

Η κ. Γκραμπόφσκι – Μητσοτάκη, υπεβλήθη με επιτυχία σε λαπαροτομία, για την αντιμετώπιση αποφρακτικού ειλεού λόγω συμφύσεων και επέστρεψε σε άριστη κατάσταση στον θάλαμό της, πριν επιστρέψει σήμερα στην οικία της.