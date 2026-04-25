Για τις εξωφρενικές τιμές των εισιτηρίων στο προσεχές Μουντιάλ, μίλησε ο Πεπ Γκουαρδιόλα εκφράζοντας την απογοήτευσή του, τονίζοντας παράλληλα πως το ποδόσφαιρο είναι για τους φιλάθλους, οι οποίοι είναι το «κλειδί» για να συνεχιστεί αυτή η επιχείρηση.

«Πριν από χρόνια, το Παγκόσμιο Κύπελλο ήταν μια γιορτή του ποδοσφαίρου και της χαράς που φέρνει. Όλοι ταξίδευαν στις τέσσερις γωνιές του πλανήτη, από άλλες ηπείρους, για να δουν τη χώρα τους και να την υποστηρίξουν. Ήταν προσιτό», είπε ο Γκουαρδιόλα, όταν ρωτήθηκε σε συνέντευξη Τύπου και πρόσθεσε:

«Τώρα, είναι σύγχρονη εποχή. Είναι τόσο ακριβό. Δεν γνωρίζω τον λόγο. Το ποδόσφαιρο είναι για τους φιλάθλους. Φυσικά, πρέπει να σκεφτούμε τους χορηγούς, όλα αυτά τα πράγματα, γιατί διαφορετικά δεν θα ήταν βιώσιμο. Όλοι το γνωρίζουν αυτό. Αλλά οι οπαδοί είναι το κλειδί για να συνεχιστεί αυτή η επιχείρηση», είπε χαρακτηριστικά ο τεχνικός τη Σίτι.

Η FIFA στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 αναμένει να σπάσει το ρεκόρ όλων των εποχών των 3,5 εκατομμυρίων εισιτηρίων που πουλήθηκαν στο Μουντιάλ του 1994 και υπερασπίστηκε τις τιμές των εισιτηρίων, επικαλούμενη μεγάλη ζήτηση.