Μεγάλες αντιδράσεις προκαλούν οι τιμές των εισιτηρίων του Παγκοσμίου Κυπέλλου που θα διεξαχθεί το προσεχές καλοκαίρι σε Αμερική, Καναδά και Μεξικό.

Είναι χαρακτηριστικό, πως για τον τελικό, που είναι προγραμματισμένος για τις 19 Ιουλίου 2026 στο «MetLife Stadium» της Νέας Υόρκης, υπάρχει εισιτήριο και μάλιστα πίσω από το τέρμα που πωλείται 2 εκατομμύρια ευρώ!

Συγκεκριμένα, στην επίσημη πλατφόρμα μεταπώλησης εισιτηρίων της FIFA, τέσσερις θέσεις Κατηγορίας 1, πίσω από το ένα τέρμα, κοστίζουν 2 εκατομμύρια ευρώ η καθεμία!

Έτσι το συνολικό ποσό για αυτές τις τέσσερις θέσεις φτάνει τα 8 εκατομμύρια ευρώ, ενώ αρχικά αγοράστηκαν πολύ χαμηλότερη τιμή.

Από την πλευρά της η FIFA έχει διευκρινίσει ότι δεν καθορίζει τις τιμές μεταπώλησης, ωστόσο παρακρατεί προμήθεια 15% τόσο από τον αγοραστή όσο και από τον πωλητή.

Αυτό σημαίνει πως αν τελικά το εισιτήριο πωληθεί στα 2 εκατομμύρια ευρώ, τότε η FIFA θα εισπράξει περίπου 300.000 ευρώ.

Όσον αφορά τα πιο προσιτά εισιτήρια για τους φιλάθλους, οι φθηνότερες διαθέσιμες θέσεις πλησίάζουν τα 10.000 ευρώ!