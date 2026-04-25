Συνελήφθη ημεδαπός 31 ετών για απάτη που διαπράχθηκε στα Χανιά όταν και εξιχνιάστηκαν τέσσερις περιπτώσεις απάτης.

Ο συγκεκριμένος άνδρας με πρόσχημα διαδικτυακής αγγελίας αποσπούσε χρηματικά ποσά χωρίς να παραδίδει τα προς πώληση αντικείμενα. Η εξιχνίαση έγινε από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Κισσάμου για τις απάτες ταυτοποιήθηκε ο 31χρονος ο οποίος συνελήφθη και σε βάρος του σχηματίστηκε σχετική δικογραφία.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, την 17.04.2026 52χρονος ημεδαπός ως ενδιαφερόμενος για αγορά ανυψωτικού μηχανήματος, ήρθε σε τηλεφωνική επικοινωνία με φερόμενο πωλητή σε διαδικτυακή αγγελία. Ο παθών αφού πείστηκε για το αληθές της αγγελίας κατέβαλλε το ποσό των 2.300 ευρώ σε λογαριασμό που του υπέδειξε και ακολούθως ο φερόμενος πωλητής εισέπραξε το χρηματικό ποσό διακόπτοντας κάθε επικοινωνία μαζί του.

Από την έρευνα και αξιοποίηση στοιχείων του αστυνομικού τμήματος Κισσάμου προέκυψε ότι δράστης είναι ο 31χρονος ο οποίος εντοπίστηκε και συνελήφθη σε περιοχή της Κορίνθου κατόπιν παραγγελίας στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κορίνθου.

Η προανάκριση συνεχίστηκε και προέκυψε ότι ο συγκεκριμένος άνδρας κατά το χρονικό διάστημα από 08/04/2026 έως 16/04/2026 είχε διαπράξει ακόμα τρεις περιπτώσεις απάτης με τον ίδιο τρόπο δράσης.

Η προανάκριση διενεργείται από το Αστυνομικό Τμήμα Κισσάμου, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.