Κρυμμένο σε μια καταπράσινη κοιλάδα ανάμεσα στα βουνά της επαρχίας Γκιφού, στην Ιαπωνία, βρίσκεται ένα αυθεντικό, παραδοσιακό χωριό, το Σιρακάουα-Γκο που μοιάζει να έχει σταματήσει τον χρόνο.

Τα ξύλινα αγροτόσπιτα με τις απόκρημνες, ψάθινες σκεπές, γνωστές ως gassho-zukuri, υψώνονται σαν χέρια σε προσευχή, αγκαλιάζοντας τον περιβάλλοντα δασώδη λόφο και τους ρυζώνες, δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα βαθιάς ηρεμίας και γαλήνης. Αυτά τα μοναδικά σπίτια, με τις απόκρημνες σκεπές που σχεδιάστηκαν ειδικά για να αντέχουν το χιόνι χωρίς κανένα καρφί, είναι πραγματικά έργα τέχνης και αρχιτεκτονικής που ξεπερνούν τα 250 χρόνια ζωής -με κάποια να φτάνουν ακόμα και τα 300 χρόνια!

Το Σιρακάουα-Γκο έχει αναγνωριστεί από την UNESCO ως Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς, ενώ η γειτονική περιοχή Gokayama συμπληρώνει αυτή την αυθεντική εμπειρία με μικρότερα, πιο ήσυχα χωριά όπως τα Suganuma και Ainokura. Το κύριο σημείο επίσκεψης είναι το Ogimachi, όπου συγκεντρώνεται η πλειονότητα των παραδοσιακών σπιτιών.

Δείτε τις φωτογραφίες