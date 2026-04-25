Σε μια συγκυρία όπου η γεωπολιτική σταθερότητα στην περιοχή παραμένει ζητούμενο, η παρουσία του Γάλλου προέδρου στην Αθήνα συνοδεύτηκε από σαφή μηνύματα ενίσχυσης της στρατηγικής σχέσης με την Ελλάδα και έμπρακτης στήριξης σε επίπεδο άμυνας.

Ο Εμανουέλ Μακρόν, που βρίσκεται από χθες, Παρασκευή, στη χώρα μας, στο πλαίσιο της ανανέωσης της ελληνογαλλικής αμυντικής συνεργασίας, εξέπεμψε μήνυμα στήριξης προς την Ελλάδα σε περίπτωση που τεθεί υπό απειλή η κυριαρχία της.

Νωρίτερα σήμερα, μαζί με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, επισκέφθηκαν τη φρεγάτα «Κίμων», την πρώτη φρεγάτα τύπου Belharra που εντάχθηκε στον ελληνικό στόλο από τα γαλλικά ναυπηγεία.

Λίγο αργότερα, ο Γάλλος πρόεδρος μετέβη στο Μέγαρο Μαξίμου, όπου τον υποδέχθηκε ο Έλληνας πρωθυπουργός, προκειμένου να ξεκινήσουν οι μεταξύ τους συνομιλίες.

Δείτε τις δηλώσεις Μητσοτάκη – Μακρόν, μετά τη διαδικασία υπογραφής της στρατηγικής συνεργασίας Ελλάδας – Γαλλίας

Στην έναρξη της συνάντησής τους, ο Πρωθυπουργός και ο Γάλλος Πρόεδρος είχαν τον ακόλουθο διάλογο:

Κυριάκος Μητσοτάκης: «Κύριε Πρόεδρε, καλωσήρθατε και πάλι. Θα ήθελα, καταρχάς, να σας ευχαριστήσω θερμά, εκ μέρους όλων των Ελλήνων, για τις χθεσινές σας δηλώσεις και για την ομιλία σας στο Προεδρικό Μέγαρο. Πιστεύω ότι άγγιξε πραγματικά τις καρδιές όλων των συμπατριωτών μου και κατέδειξε τους διαχρονικούς δεσμούς φιλίας μεταξύ των δύο χωρών μας, οι οποίοι μερικές φορές υπερβαίνουν τις συμφωνίες που υπογράφουμε.

Η επίσκεψή σας έστειλε ένα πολύ σαφές μήνυμα ότι αυτό που είπατε χθες, «Ελλάς – Γαλλία, Συμμαχία», είναι ένα αξίωμα προς το οποίο θα εργαστούμε όλοι και θα συνεχίσουμε να ενισχύουμε τη συνεργασία μας. Και πάλι, καλώς ήρθατε».

Εμανουέλ Μακρόν: «Σας ευχαριστω, κ. Πρωθυπουργέ, αγαπητέ Κυριάκο. Σας ευχαριστώ όλους σας. Είμαι πολύ χαρούμενος και υπερήφανος που βρίσκομαι εδώ με τους υπουργούς και την αντιπροσωπεία μου.

Θεωρώ ότι, προφανώς, η φιλία και οι δεσμοί ανάμεσα στις δύο χώρες είναι μακραίωνοι αλλά θεωρώ επίσης ότι μετασχηματίζουμε αυτή τη σχέση και από το 2021, δεδομένων των προκλήσεων που αντιμετωπίζουμε, οικοδομούμε μια νέα ευρεία εταιρική συνεργασία.

Είναι όντως μια παγκόσμια και στρατηγική εταιρική σχέση. Θα αφορά την άμυνα και την ασφάλεια, προφανώς, αλλά θα υπογράψουμε και για άλλους τομείς: την ενέργεια, την οικονομία, τον πολιτισμό, την καινοτομία. Αυτός είναι ο λόγος που αυτή η σχέση είναι σημαντική, τόσο για τη χώρα σας, η οποία βρίσκεται στην πρώτη γραμμή όσον αφορά μερικές από τις πιο σημαντικές προκλήσεις για τους Ευρωπαίους, αλλά και για αμφότερες τις χώρες μας.

Και θέλω να σας πω ότι με τα λόγια μου χθες εξέφρασα μια αληθινή δέσμευση από τη Γαλλία. Μπορείτε να βασιστείτε πάνω μας. Σας ευχαριστώ».

«Παίρνουμε την άμυνά μας πολύ στα σοβαρά ως Ευρώπη»

Στη συνέχεια, κατά τη διάρκεια των κοινών δηλώσεων, ο κ. Μακρόν επανέλαβε ότι «υπάρχει η ρήτρα της αμοιβαίας συνδρομής που συνδέει άρρηκτα τις δύο χώρες. Μην αναρωτιέστε τι θα κάνουμε, θα είμαστε στο πλευρό σας».

Στο ερώτημα, τι αλλάζει στην πράξη για την ασφάλεια της Ελλάδας της Γαλλίας και της Ευρώπης ο Γάλλος πρόεδρος απάντησε:

«Υπάρχει το άρθρο 42 παρ. 7 που είναι πιο ισχυρό από το άρθρο 5 γιατί δεν αφήνει εναλλακτική λύση. Δεν είναι απλώς λόγια και το δείξαμε αυτό όταν η Κύπρος έγινε στόχος της Χεζμπολάχ. Οι ναυτικές δυνάμεις της Γαλλίας έφτασαν στο νησί. Όταν απειλήθηκε η Δανία αμέσως αντιδράσαμε. Για τις δυο χώρες το άρθρο είναι πολύ ισχυρό. Και με την καινούρια μας σχέση ενισχύεται η αντίδραση γιατί υπάρχει η ρήτρα αμοιβαίας συνδρομής και συνδέει άρρηκτα τις δυο χώρες. Μην αναρωτιέστε. Θα είμαστε στο πλευρό σας. Αυτό είναι το στοιχείο. Αυτή η εταιρική σχέση είναι σημαντικό να αναπτυχθεί περαιτέρω. Η ρήτρα αμοιβαίας συνδρομής είναι σημαντική και η ρήτρα ουσιαστικά δεν συζητείται. Είναι αδιαπραγμάτευτη. Αυτό το λέω προς όλους τους αντιπάλους και εχθρούς».

Από την πλευρά του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, επεσήμανε ότι «υπάρχουν συμφωνίες για να μένουν στα χαρτιά και συμφωνίες με βάθος και περιεχόμενο. Αυτή ανήκει στη δεύτερη κατηγορία. Οι δυο χώρες μας ήταν προνοητικές γιατί ήταν μια φιλόδοξη συμφωνία. Συζητούσαμε το εύρος της συμφωνίας και καταλήξαμε να αποκτήσουμε αντί για δύο, τέσσερις φρεγάτες και 24 Ραφάλ. Είναι πόροι από το υστέρημα του λαού.

Τα πλοία που αποκτήσαμε είναι δίδυμα με τα πλοία της Γαλλίας. Οποιαδήποτε αναβάθμιση θα μεταφερθεί στη Γαλλία και αντιστρόφως. Είναι το SAFE πριν το SAFE. Ο δρόμος είναι ανοικτός για να ενισχύσουμε τη συνεργασία μας. Κανείς δεν μιλούσε για το άρθρο 47. Τώρα υπάρχει μια ευρεία αναγνώριση ότι υπάρχει πρόσθετη ευρωπαϊκή αλληλεγγύη και δοκιμάστηκε στην Κύπρο στην πράξη. Πρέπει να χτίσουμε πάνω σε αυτό. Αν ξαναγίνει κάτι πως θα συνεννοηθούν οι δυνάμεις; Παίρνουμε την άμυνά μας πολύ στα σοβαρά ως Ευρώπη. “Μπετόν αρμέ”, το 42/7 και η δέσμευση Γαλλίας και Ελλάδας να συνδράμουν η μια την άλλη».

«Όλοι θέλουν να μειώσουν την έκθεσή τους στην αμερικανική οικονομία»

O κ. Μακρόν τόνισε επίσης ότι «πρέπει να κινητοποιήσουμε ιδιωτικά κονδύλια αλλά και δημόσιες επενδύσεις. Όχι μόνο σε εθνικό επίπεδο. Τα κονδύλια πρέπει να χρησιμοποιηθούν σε ευρωπαϊκές επενδύσεις. Η Κομισιόν και το ευρωκοινοβούλιο έχουν προτείνει πρακτικές. Υπάρχει αυτή τη στιγμή περισσότερη όρεξη για το ευρωπαϊκό χρέος γιατί όλοι θέλουν να μειώσουν την έκθεσή τους στην αμερικανική οικονομία. Με τον covid το χρέος που ξεκίνησε καλούμαστε να το αποπληρώσουμε. Αυτό δεν έχει λογική. Να επεκτείνουμε το χρονοδιάγραμμα αποπληρωμής και να εκδώσουμε νέους ευρωπαϊκούς τίτλους. Οι λύσεις είναι είτε περισσότερες επενδύσεις είτε ευρωπαϊκή συνεισφορά. Θα προσπαθήσουμε να βρούμε τρόπους δημιουργίας νέων ιδίων πόρων».

Ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε: «Το 2020 πολλοί πίστευαν ότι ήταν αδύνατον να κάνουμε όσα κάναμε. Όταν δημιουργήσαμε το Ταμείο Ανάκαμψης είχε προηγηθεί η πρόταση για κοινό δανεισμό. Μπορώ να σας πω ότι η απόφαση ήταν σωστή. Έγιναν επενδύσεις σε τομείς κρίσιμους. Με πολύ αυστηρό πλαίσιο ελέγχου από την Ευρώπη. Είμαι σίγουρος ότι αυτό θα γίνει και τώρα. Δεν θα περικοπούν οι πόροι για την ΚΑΠ. Αυτές είναι ταυτοτικές πολιτικές. Δεν θα αυξηθούν οι εθνικές συνεισφορές. Πρέπει να βρούμε καινούριους ίδιους πόρους. Αν θέλουμε να είμαστε φιλόδοξοι πρέπει να βρούμε εναλλακτικούς τρόπους. Και τώρα όπως με τον covid η συγκυρία είναι εξαιρετική. Υπάρχει διάθεση για ευρωπαϊκά ομόλογα. Η ΕΕ όταν δανείζεται είναι φερέγγυα. Θα έχουμε δύσκολες διαπραγματεύσεις αλλά θα βρούμε την λύση. Αλλιώς θα πρέπει να κατεβάσουμε τον πήχη των προσδοκιών».

Τα καύσιμα

Όσον αφορά το πρόβλημα με τη διακίνηση καυσίμων λόγω της έντασης στη Μέση Ανατολή, ο Γάλλος πρόεδρος τόνισε ότι: «ο υπουργός Οικονομικών και ο πρωθυπουργός έχουν θεσπίσει έναν κανονισμό διαφάνειας. Δεν θέλω να στοχεύσω κανέναν. Υπάρχει μηχανισμός και η υπηρεσία πάταξης των απατών και όπου υπαρχει αισχροκέρδεια και ελέγχουμε πως λαμβάνονται οι αποφάσεις, Δεν περιμέναμε να επιδεινωθεί η κρίση. Αυτό μα πλήττει όλους και δεν είναι κάτι που επιλέξαμε. Είμαστε θύματα μιας γεωπολιτικής κατάστασης. Σκοπός μου δεν είναι να μιλήσω για το χειρότερο. Δεν πρέπει να υπάρξει πανικός. Οι ελλείψεις είναι αποτέλεσμα πανικού. Ελέγχουμε την κατάσταση και έχουμε συστήματα και μηχανισμούς στήριξης και δεν υπάρχει κίνδυνος ελλείψεων και ενισχύουμε την πολιτική αυτή για να ανοίξουν τα στενά του Ορμούζ. Θέλουμε να απελευθερωθούν τα στενα και να επικρατήσει η αρχή του διεθνούς δικαίου για ελεύθερη νασιπλοΐα».

Ο κ. Μητσοτάκης περίεγραψε γλαφυρά τη συγκυρία λέγοντας ότι «κάνουμε κουπί σε μια βάρκα στην οποία δεν διαλέξαμε να μπούμε. Πρώτη προτεραιότητα για την Ελλάδα το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ. Να επιστρέψουμε όπως ήταν πριν τον πόλεμο. Να φανταστούμε τι θα σήμαινε για το παγκόσμιο εμπόριο η επιβολή τελών ή διοδίων όπου η ελεύθερη ναυσιπλοϊα προστατεύεται από το διεθνές δίκαιο. Μαζί όλες μας οι διπλωματικές δυνάμεις για λύση και οπωσδήποτε μη διαπραγματεύσιμος πυλώνας είναι το απόλυτο και ανεμπόδιστο στάτους των Στενών του Ορμούζ».

Τι προβλέπουν οι εννέα συμφωνίες

Στο πλαίσιο των συνομιλιών λοιπόν, υπεγράφη η ανανέωση της διμερούς συμφωνίας αμυντικής συνεργασίας. Από ελληνικής πλευράς, τη συμφωνία υπέγραψαν οι υπουργοί Εξωτερικών και Εθνικής Άμυνας, Γιώργος Γεραπετρίτης και Νίκος Δένδιας.

Συνολικά, υπεγράφησαν εννέα συμφωνίες μεταξύ της ελληνικής και της γαλλικής αντιπροσωπείας για την επέκταση της αρχικής αμυντικής συμφωνίας που είχε υπογραφεί το 2021.

Oι συμφωνίες προβλέπουν:

Ενισχυμένη Συνολική Στρατηγική Εταιρική Σχέση

Συμφωνία μεταξύ της κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Γαλλικής Δημοκρατίας για την ανανέωση της στρατηγικής εταιρικής σχέσης για τη συνεργασία στην άμυνα και την ασφάλεια μεταξύ της Ελλάδας και της Γαλλίας

Οδικός Χάρτης για την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Ευρώπης και Εξωτερικών της Γαλλικής Δημοκρατίας

Κοινή Δήλωση Προθέσεων μεταξύ του Υπουργείου Παιδείας της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Παιδείας της Γαλλικής Δημοκρατίας για την περαιτέρω ενίσχυση της διμερούς συνεργασίας σε θέματα επαγγελματικής εκπαίδευσης, κατάρτισης και δια βίου μάθησης

Σχέδιο Δράσης για την ενίσχυση της συνεργασίας στους τομείς της Ανώτατης Εκπαίδευσης και της επιστημονικής έρευνας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Γαλλικής Δημοκρατίας 2026-2030

Κοινή Δήλωση Προθέσεων για την εγκαθίδρυση συνεργασίας στον τομέα της πυρηνικής τεχνολογίας μεταξύ του Υπουργείου Ανάπτυξης της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Οικονομίας, Οικονομικών και Βιομηχανικής, Ενεργειακής και Ψηφιακής Κυριαρχίας της Γαλλικής Δημοκρατίας

Σύμβαση για την Ίδρυση Διακυβερνητικού Οργανισμού για την Ανάπτυξη και Εκμετάλλευση Ψηφιακών Ωκεάνιων Συστημάτων και Υπηρεσιών Πληροφορικής

Διακήρυξη Πρόθεσης Συνεργασίας στην Έρευνα και Ανάπτυξη στον τομέα Άμυνας και στην Καινοτομία των Αμυντικών και Στρατιωτικών Τεχνολογιών και Συστημάτων

Συμφωνία Πλαίσιο για την Εν συνεχεία Υποστήριξη των πυραύλων MICA IR/RF και 1η Εκτελεστική Σύμβαση του 2026 μεταξύ του Υπουργείου Άμυνας της Ελληνικής Δημοκρατίας και της εταιρείας MBDA France

Πλέον, η συμφωνία θα ανανεώνεται αυτομάτως ανά πενταετία, εκτός αν ένα από τα δύο μέρη την καταγγείλει.

Νωρίς το απόγευμα Μητσοτάκης και Μακρόν θα επισκεφθούν το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, όπου θα απευθύνουν χαιρετισμό στο Ελληνο-γαλλικό Επιχειρηματικό Forum, που διοργανώνει ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών σε συνεργασία με το Ελληνογαλλικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο.

Η στρατηγική εταιρική σχέση

Η αμυντική συμφωνία αποτελεί μόνο ένα σκέλος της συνολικής συνεργασίας. Στην ουσία, η σημερινή συνάντηση οδηγεί και στην υπογραφή μιας ευρύτερης συμφωνίας που ενισχύει περαιτέρω τους δεσμούς Ελλάδας και Γαλλίας, μεταφέροντάς τους σε επίπεδο πολυδιάστατης στρατηγικής συνεργασίας.

Πρόκειται για μια συνολική Στρατηγική Εταιρική Σχέση, η οποία επεκτείνεται πέρα από την άμυνα και καλύπτει τομείς όπως η οικονομία, η πολιτική προστασία, το μεταναστευτικό, η τεχνολογία, το περιβάλλον, η εκπαίδευση και ο πολιτισμός, καθώς και τη συνεργασία στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και διεθνών οργανισμών. Στο ίδιο πλαίσιο, αναμένεται να υπογραφούν και επιμέρους συμφωνίες στους τομείς της εκπαίδευσης και της καινοτομίας.