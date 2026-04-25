Η ώρα του μεγάλου τελικού του Κυπέλλου Ελλάδος έφτασε με τον ΠΑΟΚ και τον ΟΦΗ να είναι πανέτοιμοι για να κατακτήσουν το τρόπαιο, απόψε στις 20:30 (Cosmote Sport 1) στο Πανθεσσαλικό Στάδιο του Βόλου.

Ο φετινός τελικός για τον ΠΑΟΚ είναι ιδιαίτερος, καθώς η πιθανή κατάκτηση του τίτλου θα γιορταστεί στα 100 χρόνια του συλλόγου, ενώ παράλληλα αν ο «δικέφαλος του βορρά» δεν τερματίσει στις δύο πρώτες θέσεις της Super League, τότε θα πάρει το καλό εισιτήριο για το Europa League.

Ο ΠΑΟΚ από το 2017 και μετά, έχει επτά συμμετοχές σε τελικό, έχοντας κατακτήσει το τρόπαιο τέσσερις φορές (2017, 2018, 2019, 2021). Συνολικά, έχει πάρει το Κύπελλο οκτώ φορές στην ιστορία του.

Στα αγωνιστικά, ο Ραζβάν Λουτσέσκου δε μπορεί να υπολογίζει στις υπηρεσίες των Γιώργου Γιακουμάκη, Ντέγιαν Λόβρεν και Κιρίλ Ντεσπόντοφ.

Από την άλλη πλευρά, ο ΟΦΗ βρίσκεται σε τελικό για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά και θέλει αυτή τη φορά να γράψει ιστορία με την κατάκτηση του τροπαίου και να επιστρέψει στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

Η σημερινή θα είναι η τέταρτη φορά συνολικά που θα παίξει η Κρητική ομάδα σε τελικό, έχοντας μια κατάκτηση το 1987 στο ΟΑΚΑ.

Ο Χρήστος Κόντης δεν μπορεί να υπολογίζει στον Μπόρχα Γκονζάλεθ, ο οποίος έμεινε εκτός αποστολής λόγω ενοχλήσεων.