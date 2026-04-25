Ο ΟΦΗ μετά από 39 χρόνια επανέλαβε τον θρίαμβο του 1987 και έγραψε ιστορία! Οι Κρητικοί νίκησαν τον ΠΑΟΚ με 3-2 στο Πανθεσσαλικό Στάδιο και κατέκτησαν το δεύτερο Κύπελλο Ελλάδας στην αιωνόβια πορεία τους.

Ο σπουδαίος Νίκος Μαχλάς έφερε εκ νέου το τρόπαιο, όπως και πριν τη σέντρα, και το τοποθέτησε στο βάθρο του, όπου περίμενε τους θριαμβευτές.

Ο πρόεδρος της ΕΠΣ Ηρακλείου και αντιπρόεδρος της ΕΠΟ, Νίκος Τζώρτζογλου, παρέδωσε το τρόπαιο στον αρχηγό Βασίλη Λαμπρόπουλο, ο οποίος το σήκωσε στον ουρανό του Βόλου, σε μια εικόνα που θα μείνει για πάντα στην ιστορία του ΟΦΗ και του ελληνικού ποδοσφαίρου.

Φυσικά μετά την απονομή τα «παιδιά» του Κόντη πήγαν το Κύπελλο στον λαό τους και γόρτασαν μαζί τους. Επόμενη στάση: Hράκλειο!

