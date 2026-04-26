Με ένα πιστόλι –που τελικά αποδείχθηκε ψεύτικο– και μια μεγάλη χατζάρα στα χέρια, δύο ανήλικοι, ηλικίας 16 και 17 ετών, είχαν σκορπίσει τον φόβο στα Νότια Προάστια, βάζοντας στο στόχαστρο περίπτερα, πρατήρια καυσίμων και μικρές επιχειρήσεις.

Σε βίντεο ντοκουμέντο καταγράφεται η στιγμή που οι δύο δράστες φτάνουν με μοτοσικλέτα σε περίπτερο στη Λεωφόρο Αλίμου. Ο ένας κατεβαίνει από το δίκυκλο, βγάζει από την τσέπη του το όπλο και απειλεί τον υπάλληλο, απαιτώντας τις εισπράξεις της ημέρας.

Την ώρα που αρπάζει χρήματα και προϊόντα από το κατάστημα, ο συνεργός του παραμένει πάνω στη μοτοσικλέτα, κρατώντας τσίλιες και φωνάζοντας να βιαστεί.

«Ο άλλος περίμενε και φώναζε “γρήγορα, γρήγορα”. Βιάζονταν πολύ. Ήταν γύρω στις 4:30 τα ξημερώματα της Παρασκευής. Κατέβηκε ο συνοδηγός από το μηχανάκι με το όπλο. Μας πήραν 480 ευρώ σε μετρητά, αλλά και σακουλάκια κάνναβης που βρίσκονταν εκεί κοντά», περιγράφει στο MEGA ο υπάλληλος του περιπτέρου.

Οι δύο ανήλικοι είχαν γίνει ο φόβος και ο τρόμος για ιδιοκτήτες περιπτέρων και πρατηρίων καυσίμων στην Αργυρούπολη, την Ηλιούπολη και γενικότερα στα Νότια Προάστια. Δεν δίσταζαν να απειλούν τα θύματά τους όχι μόνο με όπλο, αλλά και με χαντζάρα, προκειμένου να αποσπάσουν χρήματα.

Σε άλλο βίντεο από την Αργυρούπολη, ο ένας από τους δράστες φαίνεται να εισβάλλει σε περίπτερο με το όπλο στο χέρι και να απειλεί τον εργαζόμενο, ενώ η ίδια χατζάρα χρησιμοποιήθηκε σε τουλάχιστον ακόμη τέσσερις ληστείες.

Στην Ηλιούπολη, όταν υπάλληλος περιπτέρου προσπάθησε να αντιδράσει, ο δράστης τον τραυμάτισε στο χέρι.

«Ήρθε κατά τις 4 τα ξημερώματα. Κρατούσε ένα πολύ κοφτερό μαχαίρι, έκανε ζημιές στο περίπτερο και τραυμάτισε τον υπάλληλο στο χέρι. Χρειάστηκε να κάνει αντιτετανικό ορό. Από τότε κλειδώνω συνέχεια και είμαι σε επιφυλακή», λέει άλλος εργαζόμενος.

Πώς έγινε η σύλληψή τους – Τραυμάτισαν αστυνομικό

Η δράση τους σταμάτησε πριν από περίπου μία εβδομάδα, όταν αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης τους εντόπισαν και ακολούθησε πεζή καταδίωξη. Κατά τη σύλληψη, ο 17χρονος αντιστάθηκε σθεναρά, χτυπώντας με κλωτσιές και μπουνιές έναν αστυνομικό, ο οποίος μεταφέρθηκε στο 401 Στρατιωτικό Νοσοκομείο.

Οι δύο νεαροί χρησιμοποιούσαν κλεμμένη μοτοσικλέτα, ενώ φρόντιζαν να καλύπτουν πλήρως τα χαρακτηριστικά τους φορώντας κράνη και full face κουκούλες, ώστε να μην αναγνωρίζονται.

Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στα σπίτια τους, οι αστυνομικοί εντόπισαν τέσσερα μαχαίρια, ένα αλυσοπρίονο, ένα πλαστικό περίστροφο, καθώς και σφυρί και κατσαβίδια.

Όπως διαπιστώθηκε, το πιστόλι που χρησιμοποιούσαν στις ληστείες ήταν απομίμηση. Παράλληλα, συνελήφθησαν και οι γονείς των δύο ανηλίκων για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.