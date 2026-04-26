Ο 36χρονος οδηγός της μηχανής μεταφέρθηκε βαριά τραυματισμένος με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Παπανικολάου, όπου και άφησε την τελευταία του πνοή.

Το τροχαίο έγινε λίγο μετά τις 17:00 στο Δερβένι, στο ρεύμα εισόδου προς τη Θεσσαλονίκη. Κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, η μηχανή που οδηγούσε ο 36χρονος συγκρούστηκε με αυτοκίνητο που οδηγούσε ένας 58χρονος.

Σύμφωνα με το thestival.gr, ο 58χρονος οδηγός του Ι.Χ. συνελήφθη. Λόγω του τροχαίου στο σημείο είχαν δημιουργηθεί ουρές χιλιομέτρων. Πλέον, η κατάσταση έχει ομαλοποιηθεί.

Η ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας για το τροχαίο

Απογευματινές ώρες σήμερα (26-04-2026) στην Εγνατία Οδό (ύψος Δερβενίου) με κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη, δίκυκλη μοτοσικλέτα που οδηγούσε 36χρονος ημεδαπός, συγκρούστηκε με ομόρροπα κινούμενο Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο που οδηγούσε 58χρονος ημεδαπός, με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό του οδηγού της μοτοσικλέτας, ο οποίος μεταφέρθηκε με σταθμό ΕΚΑΒ σε νοσοκομείο της πόλης όπου και κατέληξε.

Συνελήφθη ο οδηγός του αυτοκινήτου, ενώ προανάκριση για τις συνθήκες του δυστυχήματος διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Λητής.