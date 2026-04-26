Το βίντεο-ντοκουμέντο παρουσίασε το Mega που καταρρίπτει τον ισχυρισμό του 20χρονου δράστη ότι είχε άλλο αυτοκίνητο την ημέρα της δολοφονίας του 27χρονου, στον Άγιο Δημήτριο.

Δίνοντας τις δικές του εξηγήσεις για τα γεγονότα, ο 20χρονος ναύτης ισχυρίστηκε ότι η οπλοφορία του είχε καθαρά αμυντικό χαρακτήρα, υποστηρίζοντας πως φοβόταν ότι ο 27χρονος θα του επιτεθεί.

Περιέγραψε πώς η κατάσταση ξέφυγε γρήγορα από τον έλεγχο και πώς, όταν τα αίματα άναψαν και ξεκίνησε η συμπλοκή, τράβηξε το μαχαίρι. Στην προσπάθειά του να ελαφρύνει τη θέση του, ξεκαθάρισε ότι δεν έχει καμία σχέση με ναρκωτικές ουσίες, ανέφερε πως μετανιώνει βαθύτατα για την κατάληξη και στάθηκε στο γεγονός ότι παραδόθηκε αυτοβούλως.

Πλέον αναμένεται να απολογηθεί επίσημα το πρωί της Τρίτης, παραμένοντας μέχρι τότε υπό κράτηση στη ναυτική βάση του Σκαραμαγκά.

Τι δείχνουν τα στοιχεία

Τα στοιχεία που έχουν συγκεντρώσει οι ανακριτές, ωστόσο, δείχνουν μια διαφορετική εικόνα για τις ώρες που ακολούθησαν το έγκλημα.

Η παρέα των τεσσάρων νεαρών φέρεται να απομονώθηκε σε ένα δωμάτιο ξενοδοχείου, όπου συζήτησαν εκτενώς το τι είχε συμβεί. Εκεί κατανάλωσαν φαγητό και ποτό, διανυκτέρευσαν και το επόμενο πρωί αναχώρησαν για τις κατοικίες τους σαν να μην υπήρχε κανένα πρόβλημα.

Αυτή η συλλογική αντίδραση έπεισε τις διωκτικές αρχές πως όλοι τους είχαν πλήρη γνώση της δολοφονίας, με αποτέλεσμα την άσκηση διώξεων για συνέργεια μέσω συγκάλυψης.