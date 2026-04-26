Viral έχει γίνει η δήλωση της εκπροσώπου Τύπου του Λευκού Οίκου, Κάρολαϊν Λέβιτ, που ειπώθηκε λίγο πριν από το δείπνο των ανταποκριτών στην Ουάσιγκτον, παρουσία του Ντόναλντ Τραμπ.

Σε τηλεοπτική της εμφάνιση, είχε περιγράψει τον Αμερικανό πρόεδρο ως «έτοιμο για μάχη», τονίζοντας ότι η ομιλία του θα ήταν «κλασικός Ντόναλντ Τραμπ», γεμάτη αιχμηρές ατάκες και έντονο πολιτικό ύφος.

Ωστόσο, αυτό που έχει προκαλέσει θύελλα αντιδράσεων στα social media είναι η φράση της ότι «θα πέσουν πυροβολισμοί στην αίθουσα».

Η χρονική σύμπτωση με την ένοπλη επίθεση που ακολούθησε στο δείπνο έχει κάνει το συγκεκριμένο απόσπασμα να κυκλοφορεί μαζικά στο διαδίκτυο, με πολλούς χρήστες να το χαρακτηρίζουν «ανατριχιαστικά προφητικό».

Τι ακριβώς είχε πει

«Είναι έτοιμος για δράση, σας το λέω. Η ομιλία απόψε θα είναι κλασικός Ντόναλντ Τραμπ. Θα είναι αστεία, θα είναι διασκεδαστική. Θα πέσουν μερικοί “πυροβολισμοί” στην αίθουσα. Θα είναι πραγματικά υπέροχο».