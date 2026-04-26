Το Nord, ένα ειδικά αναδιαμορφωμένο πρώην πολεμικό πλοίο 142 μέτρων, αξίας 500 εκατ. δολ., απέπλευσε από το Ντουμπάι κατά τη διάρκεια της νύχτας και διέσχισε σήμερα, Σάββατο (25/4), τα Στενά του Ορμούζ στενό καθ’ οδόν προς το Μουσκάτ του Ομάν, σύμφωνα με στοιχεία από την εταιρεία ναυτιλιακών πληροφοριών MarineTraffic.

Η θαλαμηγός έπλευσε κατά μήκος μιας ναυτιλιακής λωρίδας που έχει κηρυχθεί ασφαλής από το Ιράν, μετά την τοποθέτηση ναρκών σε τμήματα των Στενών κατά τη διάρκεια του πολέμου.

Russian billionaire Alexei Mordashov trying to get his 142 m long superyacht NORD out of the Persian Gulf this morning. pic.twitter.com/muEltUNMNo — AtlasObserver (@AtlasObserver) April 25, 2026

Η διαδρομή εκτείνεται πιο κοντά στις ακτές του Ιράν και κοντά στο νησί Λαράκ, μια περιοχή που ελέγχεται από το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης.

Νωρίτερα το Σάββατο, δύο άλλα πλοία διέσχισαν το στενό σε συντονισμό με το Ιράν: το κινεζικής ιδιοκτησίας πετρελαιοφόρο Peace Gulf και το ελληνόκτητο φορτηγό πλοίο NJ Jupiter.

Το Ιράν φέρεται να έχει χρεώσει πλοία και δεξαμενόπλοια έως και 2 εκατομμύρια δολάρια για άδεια διέλευσης.

Το θηριώδες superyacht

Κατασκευασμένο από τη ναυπηγική εταιρεία Lürssen το 2021, το «Nord» διαθέτει 20 πολυτελείς καμπίνες, πισίνα, γυμναστήριο και καταδυτικό κέντρο.

Το Nord είναι από τα μεγαλύτερα και πολυτελέστερα γιοτ στον κόσμο, με παροχές και ανέσεις που περιλαμβάνουν μέχρι και ένα γκαράζ γεμάτο οχήματα για στεριά και θάλασσα και δύο ελικοδρόμια.

Ποιος είναι ο Αλεξέι Μορντάσοφ

Ο Μορντάσοφ είναι πρόεδρος του ρωσικού γίγαντα μετάλλων και εξόρυξης Severstal.

Ο επιχειρηματίας είναι από τους πλουσιότερους ανθρώπους της Ρωσίας, με περιουσία που εκτιμάται σε περίπου 30 δισεκατομμύρια δολάρια.

Αυτός και μέλη της οικογένειάς του τέθηκαν υπό αμερικανικές κυρώσεις μετά την επέμβαση της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022.

Ο Ρώσος ολιγάρχης είναι στενός φίλος του Βλαντιμίρ Πούτιν, και μάλιστα εμφανίστηκε μαζί του στο ετήσιο οικονομικό φόρουμ στην Αγία Πετρούπολη το 2023.