Το Ηράκλειο είναι… μεθυσμένη πολιτεία μετά την κατάκτηση του κυπέλλου Ελλάδας από τον ΟΦΗ και τη Δευτέρα (27/4) η ομάδα θα κάνει βόλτα στους δρόμους της πόλης με ανοιχτό πούλμαν και φυσικά το τρόπαιο.

Οι Κρητικοί είχαν στεφθεί κυπελλούχοι Ελλάδας για πρώτη φορά το 1987 στο ΟΑΚΑ νικώντας τον Ηρακλή στη διαδικασία των πέναλτι και περίμεναν 39 χρόνια για να νιώσουν ξανά αυτή τη χαρά.

Η νίκη επί του ΠΑΟΚ με 3-2, στην παράταση, στο Πανθεσσαλικό Στάδιο ξεσήκωσε το νησί και ειδικά το Ηράκλειο, με την ομάδα του Χρήστου Κόντη να γνωρίζει την αποθέωση τόσο στο γήπεδο μετά την απονομή του τροπαίου όσο και κατά την επιστροφή στην πόλη της.

Το πάρτι, πάντως, θα συνεχιστεί, καθώς τη Δευτέρα (27/4), στις 18:00, ο ΟΦΗ θα αναχωρήσει με ανοιχτό πούλμαν και το τρόπαιο μαζί της από το Γεντί Κουλέ και θα παρελάσει στους δρόμους της πόλης, με τελικό προορισμό το κέντρο.

Η ακριβής διαδρομή θα γίνει γνωστή το πρωί της Δευτέρας (27/4), με τους οπαδούς να περιμένουν πώς και πώς για να αποθεώσουν ξανά τον Κόντη και τους παίκτες του.