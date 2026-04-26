Το λιβανέζικο πρακτορείο ειδήσεων Ani μετέδωσε ότι ο ισραηλινός στρατός ξεκίνησε τις επιθέσεις κατά στόχων στον νότιο Λίβανο, λίγη ώρα αφότου εξέδωσε επείγουσα ειδοποίηση προς τους κατοίκους επτά χωριών που βρίσκονται βόρεια του ποταμού Λιτάνι να απομακρυνθούν.

“Ισραηλινά πολεμικά αεροσκάφη πραγματοποίησαν επιδρομή κατά του Κφαρ Τιμπνίτ“, ενός από τα επτά χωριά που αφορούσε η ανακοίνωση της Τσαχάλ, μετέδωσε το Ani προσθέτοντας ότι υπάρχουν πληροφορίες για θύματα.

Σύμφωνα με τους όρους της εκεχειρίας η οποία τέθηκε σε ισχύ στις 17 Απριλίου, το Ισραήλ επιφυλάσσεται του δικαιώματος να πλήττει την οργάνωση Χεζμπολάχ.

Νεκρός Ισραηλινός στρατιώτης

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε σήμερα ότι ένας στρατιώτης σκοτώθηκε στον νότιο Λίβανο, όπου μια εύθραυστη εκεχειρία με τη φιλοϊρανική Χεζμπολάχ έχει τεθεί σε ισχύ από τις 17 Απριλίου.

Ο 19χρονος λοχίας Ίνταν Φουκς σκοτώθηκε σε ένα “περιστατικό” κατά το οποίο ένας αξιωματικός και πέντε άλλοι στρατιώτες τραυματίστηκαν, σύμφωνα με ανακοίνωση του στρατού.

Σύμφωνα με τους όρους της εκεχειρίας, η οποία πρόσφατα παρατάθηκε, το Ισραήλ διατηρεί το δικαίωμα να απαντά σε “επιθέσεις που σχεδιάζονται, επίκεινται ή συνεχίζονται” και διεξάγει σχεδόν καθημερινά πλήγματα κατά των στόχων της Χεζμπολάχ στον νότιο Λίβανο.