Ο ΠΑΟΚ δεν άφησε κανένα περιθώριο αντίδρασης στον Παναθηναϊκό και τον νίκησε με 3-0 στο δεύτερο παιχνίδι της σειράς των τελικών της Novibet Volley League, κάνοντας έτσι το 1-1.

Από το ξεκίνημα του αγώνα οι «ασπρόμαυροι» ήταν καλύτεροι, πήραν το προβάδισμα και με μπροστάρη τον Ερνάνες έφτασαν στο 25-18 και έκαναν το 1-0.

Το σκορ του πρώτου σετ δείχνει ότι ο «δικέφαλος του βορρά» το πήρε εύκολα και τα πράγματα δεν άλλαξαν στο δεύτερο, καθώς μετά το 14-13 η ομάδα του Βαλάντη Μαμάη ανέβασε ρυθμό και έφτασε στο 25-17 για το 2-0.

Ο Παναθηναϊκός έπρεπε οπωσδήποτε να πάρει το τρίτο σετ για να μειώσει σε 2-1 και να παραμείνει στο παιχνίδι, στο 19-19 όμως ο ΠΑΟΚ πήρε δύο συνεχόμενους πόντους και τελικά με 25-22 έκανε το 3-0 και ισοφάρισε σε 1-1 τη σειρά των τελικών.

Τα σετ: 25-18, 25-17, 25-22