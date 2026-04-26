Σημαντικά μεγαλύτερες από τις αρχικές εκτιμήσεις φαίνεται πως είναι οι ζημιές που υπέστησαν αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις και εξοπλισμός στη Μέση Ανατολή από τα ιρανικά πλήγματα στις αρχές της σύγκρουσης, σύμφωνα με πληροφορίες τριών Αμερικανών αξιωματούχων που επικαλείται το NBC.

Όπως αναφέρει το αμερικανικό δίκτυο, η Τεχεράνη εξαπέλυσε ευρείας κλίμακας αντεπίθεση μετά τα αρχικά αμερικανικά χτυπήματα της 28ης Φεβρουαρίου, θέτοντας στο στόχαστρο δεκάδες στρατιωτικές εγκαταστάσεις σε επτά χώρες της περιοχής.

Οι επιθέσεις φέρεται να προκάλεσαν εκτεταμένες ζημιές σε αποθήκες οπλισμού, κέντρα διοίκησης, υπόστεγα αεροσκαφών, δίκτυα δορυφορικών επικοινωνιών, διαδρόμους προσγείωσης, προηγμένα συστήματα ραντάρ, καθώς και σε αριθμό στρατιωτικών αεροσκαφών, με το συνολικό κόστος να εκτιμάται σε δισεκατομμύρια δολάρια.

Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλεί η αποκάλυψη ότι ιρανικό μαχητικό αεροσκάφος, παλαιότερης τεχνολογίας και παρόμοιου τύπου με το F‑5, κατάφερε να διαπεράσει την αντιαεροπορική άμυνα και να βομβαρδίσει την αμερικανική βάση Camp Buehring στο Κουβέιτ.

Σύμφωνα με δύο από τους αξιωματούχους που επικαλείται το NBC, πρόκειται για μία εξαιρετικά σπάνια παραβίαση, καθώς σηματοδοτεί την πρώτη φορά εδώ και χρόνια που εχθρικό επανδρωμένο αεροσκάφος καταφέρνει να πλήξει απευθείας αμερικανική στρατιωτική εγκατάσταση στην περιοχή.

Όπως σημειώνουν αξιωματούχοι αλλά και αναλύσεις του American Enterprise Institute, ενός συντηρητικού think tank με έδρα την Ουάσινγκτον, το εύρος των ζημιών αναδεικνύει την ένταση και την πολυπλοκότητα των ιρανικών επιχειρήσεων, αλλά και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι αμερικανικές δυνάμεις στη Μέση Ανατολή.