Σε ένα ντέρμπι με ελάχιστες καλές φάσεις, η Μίλαν και η Γιουβέντους έμειναν στο 0-0 για την 34η αγωνιστική της Serie A και το αν θα παίξουν στο Champions League τη νέα σεζόν εξαρτάται από τις ίδιες.

Το παιχνίδι δεν είχε καλό ρυθμό και καμία εκ των δύο ομάδων δεν έδειχνε διάθεση να τα παίξει όλα για όλα για τη νίκη, καθώς ήξεραν πως η ισοπαλία δεν θα ήταν άσχημο αποτέλεσμα. Έτσι, υπήρξαν ελάχιστες καλές φάσεις.

Στο πρώτο ημίχρονο οι «μπιανκονέρι» σκόραραν με τον Τουράμ αλλά το γκολ ακυρώθηκε για οφσάιντ, στο δεύτερο οι «ροσονέρι» πλησίασαν στο γκολ με τον Σαλεμάκερς αλλά βρήκε δοκάρι και το 0-0 δεν άλλαξε στη συνέχεια.

Έτσι, τέσσερις αγωνιστικές πριν το τέλος, η Μίλαν είναι στην 3η θέση με 67 βαθμούς και η Γιουβέντους στην 4η με 64, με την Κόμο να ακολουθεί με 61.