Στην Παρτίζαν θα αγωνίζεται και την επόμενη σεζόν ο Νικ Καλάθης, σύμφωνα με όσα αναφέρει σε σχετικό ρεπορτάζ η Meridian Sport.

Ο Έλληνας γκαρντ από την πρώτη στιγμή ένιωσε άνετα στην ομάδα του Βελιγραδίου και στις δηλώσεις του έχει τονίσει πως έχει εξαιρετικές σχέσεις με τον προπονητή Ζοάν Πενιαρόγια και πως επιθυμία του είναι να παραμείνει και για την επόμενη σεζόν.

Το ίδιο επιθυμούν και οι Σέρβοι καθώς πρόκειται για έναν έμπειρο παίκτη που βοήθησε πολύ ώστε να βελτιώσει τη θέση της στη βαθμολογία στη φετινή Euroleague η Παρτίζαν και η Meridian Sport τονίζει πως οι δύο πλευρές έχουν αρχίσει τις συζητήσεις για την επέκταση της συνεργασίας τους.

Όλα δείχνουν, επομένως, πως ο Καλάθης, ο οποίος φέτος είχε κατά μέσο όρο 4,3 πόντους, 2,5 ριμπάουντ και 4,2 ασίστ στη Euroleague, θα είναι και τη νέα σεζόν στην Παρτίζαν.