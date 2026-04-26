Μόνο ήρεμη και γαλήνια δεν μοιάζει η επόμενη μέρα στο Survivor για τους Κόκκινους και τους Μπλε, όπως φάνηκε από το επεισόδιο της Κυριακής που προβλήθηκε στο πρόγραμμα του ΣΚΑΪ.

Σ’ αυτό, μεταξύ άλλων, η Αναστασία επέλεξε να χρεώσει τα χίλια κακά της… μοίρας της κόκκινης ομάδας στον Μιχάλη Σηφάκη για τον οποίο και δήλωσε τα εξής στην κάμερα του ριάλιτι επιβίωσης.

“Ήρθε ο Δημήτρης στους Μπλε και έφερε αυτόν τον αέρα τον ανανεωμένο. Από την άλλη πήγε ο Μιχάλης και μετέφερε τη μουντίλα, τη σαπίλα και το μαύρο σύννεφο έφυγε από τους Μπλε και πήγε στους Κόκκινους. Τώρα, στην παραλία των Μπλε επικρατεί μόνο ήλιος”

“Μπορεί η Αριάδνη να μη θέλει να το παραδεχθεί δημοσίως, αλλά σαφώς ο Μιχάλης τους έχει καταστρέψει τους Κόκκινους. Και θα συνεχίσει να τους καταστρέφει” υπογράμμισε, εν συνεχεία, η νεαρή παίκτρια της μπλε ομάδας στο Survivor το βράδυ της Κυριακής.