Η κόντρα των σεισμολόγων ανάμεα στον Γεράσιμο Παπαδόπουλο, και τον Άκη Τσελέντη συνεχίζεται για την πιθανότητα μεγάλου σεισμού στον Κορινθιακό Κόλπο.

Ο Γεράσιμος Παπαδόπολους ανέφερε ότι, σύμφωνα με τα έως τώρα δεδομένα και πιθανολογικές εκτιμήσεις, «η πιθανότητα ισχυρού σεισμού στην περιοχή έχει πλέον μεγαλώσει», διευκρινίζοντας ωστόσο ότι δεν πρόκειται για πρόβλεψη συγκεκριμένου σεισμικού γεγονότος.

«Δεν πρόβλεψα σεισμό»

Ο Γεράσιμος Παπαδόπουλος επέστρεψε δίνοντας τη δική του απάντηση στις αντιδράσεις που προέκυψαν από τις δηλώσεις του. Όπως τόνισε στην ανάρτησή του, ορισμένες αντιδράσεις προήλθαν από «σεισμολογούντες» και όχι από την επιστημονική κοινότητα των σεισμολόγων, ενώ παράλληλα επεσήμανε τη διάκριση μεταξύ διαφορετικών πεδίων γεωεπιστημών.

Ο καθηγητής σημείωσε επίσης ότι οι τοποθετήσεις του συμπίπτουν χρονικά με πρόταση του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης για νέο χάρτη σεισμικής επικινδυνότητας.

Ο Κορινθιακός στην υψηλότερη ζώνη επικινδυνότητας

Σύμφωνα με τον νέο σχεδιασμό, ο Κορινθιακός Κόλπος κατατάσσεται πλέον στην υψηλότερη ζώνη σεισμικής επικινδυνότητας («κόκκινο»), με βάση σύγχρονες πιθανοτικές μεθόδους αξιολόγησης.

Η εξέλιξη αυτή επαναφέρει στο προσκήνιο τη διαχρονική σεισμική δραστηριότητα της περιοχής, η οποία θεωρείται από τις πιο ενεργές στην Ελλάδα.

Η ανάρτηση του Γεράσιμου Παπαδόπουλου

Το Σάββατο ο γνωστός σεισμολόγος Άκης Τσελέντης έκανε μία αιχμηρή ανάρτηση για τις εκτιμήσεις του καθηγητή Σεισμολογίας, Γεράσιμου Παπαδόπουλου για πιθανό μεγάλο σεισμό στον Κορινθιακό.

Ο κ. Τσελέντης στην ανάρτησή του κάνει λόγο για «σεισμολογικό μπαρμπούτι» εκφράζοντας παράλληλα την έντονη ανησυχία του για τον δημόσιο λόγο που εκφράζεται γύρω από το συγκεκριμένο ζήτημα.