Ισχυρά σημάδια περαιτέρω ενίσχυσης τα επόμενα χρόνια καταγράφει η κρουαζιέρα στα Χανιά, με τους παράγοντες του κλάδου να εμφανίζονται ιδιαίτερα αισιόδοξοι για την πορεία του προορισμού.

Χαρακτηριστικό της δυναμικής που αναπτύσσεται αποτελεί η σημερινή διπλή άφιξη κρουαζιερόπλοιων στη Σούδα, η οποία έφερε στην πόλη πάνω από 4.600 επιβάτες.

Του ανταποκριτή μας από το flashnews.gr στην Κρήτη

Συγκεκριμένα, το πρωί κατέπλευσε το κρουαζιερόπλοιο Star Legend με 274 επιβάτες, ενώ στις 11:30 έδεσε και το εντυπωσιακό Odyssey of the Seas, μήκους 347 μέτρων, μεταφέροντας περίπου 4.400 επιβάτες.

Σύμφωνα με παράγοντες του τουρισμού, τα μηνύματα για το μέλλον της κρουαζιέρας στη Σούδα είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά.

Όπως προκύπτει και από τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν στην πρόσφατη διεθνή έκθεση κρουαζιέρας στο Μαϊάμι, η περιοχή αναμένεται όχι μόνο να διατηρήσει τη δυναμική της, αλλά και να ενισχύσει περαιτέρω τη θέση της στον παγκόσμιο χάρτη της κρουαζιέρας τα επόμενα χρόνια.

«Η Σούδα υπό φυσιολογικές συνθήκες, τα επόμενα χρόνια, όχι μόνο θα διατηρήσει την υψηλή θέση της στην κρουαζιέρα αλλά θα την επαυξήσει» σημείωσε ο πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου Χανίων, Δημήτρης Βιριράκης.