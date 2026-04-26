Στη σύλληψη δύο ανδρών προχώρησαν οι αρχές στο Ηράκλειο, μετά από τη ρίψη άσκοπων πυροβολισμών σε κοινωνική εκδήλωση.

Του ανταποκριτή μας από το flashnews.gr στην Κρήτη

Συγκεκριμένα, το απόγευμα της Παρασκευής, κατά τη διάρκεια εκδήλωσης σε σπίτι στο Ηράκλειο, “έπεσαν” μπαλωθιές, με αποτέλεσμα την κινητοποίηση των αρχών.

Με αφορμή το περιστατικό, αστυνομικοί της Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου, πραγματοποίησαν χθες το πρωί έφοδο στα σπίτια δύο ανδρών, ενός 81χρονου και ενός 36χρονου, κατά τις οποίες βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

2 πυροβόλα όπλα

1 κυνηγετικό όπλο

2 γεμιστήρες

701 φυσίγγια διαφόρων τύπων

12 κάλυκες

1 ασύρματος με βάση και φορτιστή

1 μαχαίρι

Οι δύο άνδρες συνελήφθησαν, κατηγορούμενοι για τα κατά περίπτωση αδικήματα της νομοθεσίας περί όπλων και περί ραδιοερασιτεχνών και ραδιοσταθμών και άσκοπους πυροβολισμούς.

Η προανάκριση ενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου.