Η Φάταχ, το κόμμα του Παλαιστίνιου προέδρου Μαχμούντ Αμπάς, ο οποίος βρίσκεται στην εξουσία από το 2005, ήρθε πρώτο στις δημοτικές εκλογές σε αρκετές πόλεις της Δυτικής Όχθης, σύμφωνα με τα αποτελέσματα που δημοσιεύτηκαν σήμερα.

Οι Παλαιστίνιοι της Δυτικής Όχθης και της Γάζας ψήφισαν το Σάββατο, χωρίς ιδιαίτερο ενθουσιασμό, για να εκλέξουν τους δημάρχους και τους δημοτικούς συμβούλους τους στις πρώτες εκλογές μετά την έναρξη του πολέμου στη Γάζα, εν μέσω απογοήτευσης και περιορισμένων πολιτικών επιλογών.

Το επίσημο ψηφοδέλτιο της Φάταχ “Σταθερότητα και Γενναιοδωρία” αναδείχθηκε πρώτο στη Χεβρώνα, τη μεγαλύτερη πόλη της Δυτικής Όχθης, όπως και στην Τουλκάρεμ και στη Σαλφίτ, σύμφωνα με την Κεντρική Εκλογική Επιτροπή που έχει την έδρα της στη Ραμάλα.

Κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, ανακοινώνοντας τα αποτελέσματα, ο Παλαιστίνιος πρωθυπουργός Μοχάμεντ Μουστάφα περιέγραψε τις εκλογές ως “έκφραση της εθνικής βούλησης του παλαιστινιακού λαού”.

Le président de l'Autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, âgé de 90 ans et demi, vote dans un bureau de vote d'Al-Bira lors des élections locales. https://t.co/Ptk26sEW3Z pic.twitter.com/fEopnetfZ9 — Beau Gosse Prétentieux_Backup (@BoGossPrebackup) April 25, 2026

Εξέφρασε επίσης ικανοποίηση για την ένταξη της Ντέιρ ελ Μπάλα, στη Λωρίδα της Γάζας, στις τοπικές εκλογές, βλέποντας σε αυτό “ένα πρώτο βήμα προς ένα πιο συμπεριληπτικό εθνικό πλαίσιο μέχρι να επιτύχουμε την ενότητα σε όλη την Παλαιστίνη”.

Καμία ψηφοφορία δεν έγινε σε μεγάλες πόλεις, όπως η Ραμάλα ή η Ναμπλούς (βόρεια). Στις δύο αυτές περιπτώσεις υπήρχε μόνο ένα ψηφοδέλτιο, και συνδεόταν με τη Φάταχ ή επικρατούσε η Φάταχ σε αυτό, καθιστώντας την ψηφοφορία περιττή.

Στην Τζενίν, πόλη της βόρειας Δυτικής Όχθης γνωστή για τη μακροχρόνια ένοπλη αντίστασή της κατά της ισραηλινής κατοχής, η Φάταχ απέσπασε έξι από τις 15 έδρες, ισάριθμες με το ανεξάρτητο ψηφοδέλτιο “Τζενίν”.

Εικόνες που δημοσιεύτηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έδειχναν ομάδες νεαρών ανδρών να πανηγυρίζουν στο κέντρο της πόλης, φωνάζοντας συνθήματα που αναφέρονταν σε τοπικές ένοπλες παρατάξεις και ερμηνεύοντας τα αποτελέσματα αυτά ως μια ήττα για τη Φάταχ.

Σε όλη τη Δυτική Όχθη, η συμμετοχή ανήλθε στο 53,4% στις εκλογές που οργανώθηκαν σε 183 δήμους.

Στη Ντέιρ αλ Μπάλα, το ποσοστό συμμετοχής ήταν σαφώς χαμηλότερο, ψήφισε μόλις το 22,7% των 70.000 εγγεγραμμένων ψηφοφόρων.

Τα περισσότερα ψηφοδέλτια ευθυγραμμίζονταν με τη Φάταχ ή δεν συνδέονταν με κανένα κόμμα. Κανένα δεν συνδεόταν με τη Χαμάς, την ισλαμιστική οργάνωση που είναι αντίπαλη της Φάταχ και ελέγχει σχεδόν τη μισή Λωρίδα της Γάζας, η οποία έχει καταστραφεί από τα δύο και πλέον χρόνια πολέμου με το Ισραήλ.

Τα συμβούλια των παλαιστινιακών πόλεων και χωριών είναι υπεύθυνα για βασικές υπηρεσίες όπως το νερό, η αποχέτευση και οι τοπικές υποδομές, αλλά δεν διαθέτουν νομοθετική εξουσία.