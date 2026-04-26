Με τον Δοϊρανλή να σκοράρει στο 50ο λεπτό, ο Πανσερραϊκός νίκησε με 1-0 την ΑΕΛ εκτός έδρας στο ντέρμπι ουραγών και έκανε βήμα παραμονής, αφήνοντας την ομάδα της Θεσσαλίας στην τελευταία θέση της βαθμολογίας.

Το παιχνίδι ήταν εξαιρετικά σημαντικό και για τις δύο ομάδες και οι γηπεδούχοι ήταν αυτοί που είχαν από την αρχή την πρωτοβουλία των κινήσεων, πλησιάζοντας δύο φορές στο γκολ στο πρώτο ημίχρονο.

Οι «βυσσινί» απείλησαν στο 24′ με την κεφαλιά του Πασά που έφυγε άουτ ενώ στο 31′ λίγο έλειψε να προηγηθούν με αυτογκόλ του Φέλτες, ο οποίος στην προσπάθειά του να απομακρύνει τη μπάλα την έστειλε στο δοκάρι του Τιναλίνι.

Όπως και να έχει, το πρώτο ημίχρονο έληξε χωρίς γκολ και με την έναρξη του δεύτερου ήρθε κι αυτό και ήταν για τους… φιλοξενούμενους. Στο 50′ οι Σερραίοι έφυγαν ωραία στην κόντρα και ο Ίβαν πάσαρε στον Δοϊρανλή που πλάσαρε όπως έπρεπε για το 0-1.

Από εκεί και πέρα, ο Πανσερραϊκός διαχειρίστηκε όπως έπρεπε την κατάσταση και δεν απειλήθηκε καθόλου από την ΑΕΛ, η οποία αποδοκιμάστηκε από τους οπαδούς της στο τέλος του αγώνα.

ΑΕΛ (Τζανλούκα Φέστα): Βενετικίδης, Όλαφσον, Ηλιάδης, Μπατουμπινσικά, Μασόν, Ναόρ, Πέρες (59′ Σίστο), Ατανάσοφ (78΄ Γκάρατε), Τούπτα (78΄ Σουρλής), Πασάς, Σαγάλ (63΄ Κακουτά).

Πανσερραϊκός (Ζεράρ Σαραγόσα): Τιναλίνι, Φέλτες, Γκελασβίλι, Κάλινιν, Λύρατζης, Τσαούσης, Ομεονγκά, Δοϊρανλής (90+2 Ρουμιάντσεφ), Ριέρα (84΄ Μασκανάκης), Τεϊσέιρα (68΄ Μπεν Σαλάμ), Ιβάν (90+2 Καρέλης).