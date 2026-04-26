Με υψηλών προδιαγραφών παραγωγή, εντυπωσιακή αισθητική, αξιοποίηση της σύγχρονης τεχνολογίας, ασύλληπτες μεταμορφώσεις και δυνατά acts, που συζητήθηκαν και έγιναν viral, το «Your Face Sounds Familiar» ήρθε και έδωσε έναν ξεχωριστό ρυθμό στις Κυριακές μας.

Και αυτό ήταν μόνο η αρχή. Το αγαπημένο σόου, μετά τη σαρωτική του πρεμιέρα που του χάρισε την κορυφή στην προτίμηση του τηλεοπτικού κοινού, έρχεται απόψε στις 21:00 στον ΑΝΤ1, και θα αποδείξει ότι ακόμα δεν είδαμε τίποτα!

Στο τιμόνι της παρουσίασης, ο κορυφαίος Έλληνας σταρ, Σάκης Ρουβάς θα είναι και απόψε ο απόλυτος οικοδεσπότης, που με την αμεσότητα, την εκρηκτική ενέργεια και τη μοναδική επικοινωνία του με κοινό, κριτές και διαγωνιζόμενους θα απογειώσει το σόου.

Η κριτική επιτροπή, με τους Γιώργο Θεοφάνους, Κατερίνα Παπουτσάκη, Ρένο Χαραλαμπίδη και Ρένα Μόρφη, θα πάρει τη θέση της και με απίστευτη χημεία θα κάνει «παιχνίδι» με άποψη, αυθεντικότητα, χιούμορ και συναίσθημα.

Οι δέκα ταλαντούχοι καλλιτέχνες, που έκαναν μεγάλη αίσθηση στην πρεμιέρα, θα δηλώσουν και πάλι τη ξεχωριστή παρουσία τους, μέσα από την «πειραγμένη» εικόνα, φωνή και κίνησή τους. Η λάμψη του σόου, όμως, αποκτά ακόμα μεγαλύτερη αξία, καθώς κάθε εμφάνιση και κάθε βαθμολογία θα συμβάλλει σε ένα σημαντικό φιλανθρωπικό σκοπό, αποδεικνύοντας πως η ψυχαγωγία μπορεί να έχει και ουσιαστικό αποτύπωμα.

Η ψηφοφορία του κοινού σε συνδυασμό με τη βαθμολογία της κριτικής επιτροπής, αλλά και των ίδιων των παικτών, ανέδειξε μεγάλο νικητή της βραδιάς της πρεμιέρας του «Your Face Sounds Familiar» τον Biased Beast, που έφερε αέρα Grammys στη σκηνή με το «Beautiful Things» του Benson Boone.

Οι αποψινές μεταμορφώσεις στο YFSF είναι:

Αλέξανδρος Μπουρδούμης – Θοδωρής Φέρρης

Μέμος Μπεγνής – ΑΡΟΝ

Biased Beast – Άννα Βίσση

Παναγιώτης Ραφαηλίδης – Γιάννης Πάριος

Κωνσταντίνος Μαγκλάρας – AXL ROSE (Guns N’ Roses)

Αφροδίτη Χατζημηνά – Dua Lipa

Μαριάντα Πιερίδη – Κατερίνα Στανίση

Μαριλού Κατσαφάδου – Raye

Ίντρα Κέιν – Δήμητρα Γαλάνη

Δωροθέα Μερκούρη – Μαίρη Χρονοπούλου