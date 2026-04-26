Ο Αστέρας Τρίπολης, ο οποίος… καιγόταν για τη νίκη, προηγήθηκε στο Περιστέρι, ο Ατρόμητος όμως έκανε την ανατροπή και πήρε το τρίποντο, επικρατώντας με 2-1.

Το καλό ξεκίνημα των γηπεδούχων, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, περιλάμβανε πολλή πίεση κι ένα δοκάρι με τον Γιουμπιτάνα στο 11ο λεπτό, στη σέντρα σουτ που επιχείρησε ο παίκτης των «κυανόλευκων». Ο Αστέρας φάνηκε για πρώτη φορά στο 19΄, όταν ο Άλχο γύρισε από τα δεξιά και ο Μακέντα (άθελά του) έκανε επαφή με την μπάλα, χαλώντας τη φάση στον Μπαρτόλο που περίμενε για να εκτελέσει.

Στο 27΄ ο Μακέντα έστειλε την μπάλα ελάχιστα δίπλα από το αριστερό δοκάρι του Χουτεσιώτη αλλά στο 35΄ ο ίδιος παίκτης βρήκε στόχο με ένα «ξερό» σουτ από πάσα του Μουντέ, γράφοντας το 0-1. Οι Αρκάδες, πάντως, δεν κατάφεραν να προφυλάξουν το σκορ ως τη λήξη του ημιχρόνου, αφού στο 45΄+2 και μετά από εκτέλεση πλαγίου ο Σταυρόπουλος πήρε τη γυριστή κεφαλιά και ισοφάρισε.

Ο Ατρόμητος έχασε στο 64΄ πολύ μεγάλη ευκαιρία, με τον Μπάκου να προλαβαίνει τον Παπαδόπουλο και να πλασάρει από το όριο της περιοχής στέλνοντας την μπάλα στο δεξί δοκάρι. Στο κόρνερ που ακολούθησε όμως κι εκτέλεσε ο Πνευμονίδης, ο Τσακμάκης με κεφαλιά στο πρώτο δοκάρι έστειλε την μπάλα στο κάθετο δοκάρι και στα δίχτυα για το 2-1, στο 65ο λεπτό.

Δέκα λεπτά αργότερα ο Αλμύρας έχασε μεγάλη ευκαιρία, με τον Μουτουσαμί να κάνει σωτήρια την προβολή και τον Χουτεσιώτη να μπλοκάρει, ενώ στην τελευταία φάση του αγώνα ο Χουτεσιώτης κράτησε τη νίκη για τον Ατρόμητο με φανταστική απόκρουση σε κεφαλιά του Όκο!

Ατρόμητος (Ντούσαν Κέρκεζ): Χουτεσιώτης, Παπαδόπουλος, Σταυρόπουλος, Μήτογλου (46΄ Τσακμάκης), Μουντές (76΄ Τσιλούλης), Τσιγγάρας, Μουτουσαμί, Πνευμονίδης (83΄ Καραμάνης), Μίχορλ (60′ Τσούμπερ), Γιουμπιτάνα (76΄ Ουκάκι), Μπάκου.

Αστέρας Τρίπολης (Γιώργος Αντωνόπουλος): Παπαδόπουλος, Σίπσιτς, Τριανταφυλλόπουλος, Αλάγκμπε (71΄ Σιμόνι), Άλχο, Γκονζάλες, Αλμύρας (78΄ Τζανδάρης), Δεληγιαννίδης (78΄ Τερεζίου), Μπαρτόλο, Κετού (59΄ Καλτσάς), Μακέντα (78΄ Όκο).