Σε ένα ξέσπασμα για την υπόθεση του Αγίου Δημητρίου προχώρησε η Αναστασία Γιάμαλη, το απόγευμα της Κυριακής, μέσα από τον αέρα της εκπομπής “Εξελίξεις τώρα” που παρακολουθήσαμε στο MEGA.

Αφορμή γι’ αυτό στάθηκε η κουβέντα που είχε on air η παρουσιάστρια με τον επίτιμο πρόεδρο ένωσης αστυνομικών υπαλλήλων ΝΑ Αττικής, Γιώργο Καλλιακμάνη.

“Όταν τον έπιασε η αστυνομία, είπε ότι “δεν έχω καταλάβει τι έχω κάνει, μακάρι να γύριζε ο χρόνος πίσω”. Γιατί μετά την πράξη σε επικοινωνία που είχε με την κοπέλα του, δηλαδή με την κοπέλα που ήταν το μήλο της Έριδος, όταν τον ρώτησε η κοπέλα “τι έγινε στη συνάντηση;”, αυτός είπε “τον….” και όταν η κοπέλα του είπε “μα, τι έκανες;”, αυτός το άλλαξε και είπε πως δεν ήρθε στη συνάντηση”.

“Και κατόπιν της έδειχνε το ματωμένο μαχαίρι, που το ‘χε βγάλει φωτογραφία. Και πριν, όταν είχε πάει στο σπίτι του αφού δολοφόνησε τον 27χρονο αντίζηλό του, που αντίζηλος δεν ήταν γιατί αυτός ήταν με την κοπέλα… ο 27χρονος είχε χωρίσει” επισήμανε, μεταξύ άλλων, ο κ. Καλλιακμάνης.

Τότε, λοιπόν, η Αναστασία Γιάμαλη τον διέκοψε και έσπευσε να επισημάνει τα εξής.

“Ρε Γιώργο μου, θα συζητάμε σοβαρά τώρα ποιος τα ‘χε και ποιος τα χάλασε και θα λέμε το κορίτσι μήλο της Έριδος; Ενώ ένας πιτσιρικάς έχει πάρει ένα μαχαίρι και έχει μαχαιρώσει στην καρδιά έναν άλλο πιτσιρικά;”

“Δεν υπήρχε ποτέ κανένας λόγος για καμία κοπέλα, για κανέναν άντρα, για κανέναν λόγο διαφοράς να γίνει αυτό;” αναρωτήθηκε, σε αυστηρό τόνο, η Αναστασία Γιάμαλη στον αέρα του Μεγάλου Καναλιού.