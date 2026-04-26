Η Χαρτς νίκησε με 2-1 τη Χιμπέρνιαν, με ανατροπή, εκτός έδρας και τέσσερις αγωνιστικές πριν το τέλος του πρωταθλήματος της Σκωτίας είναι στο +3 από τη Σέλτικ και στο +4 από τη Ρέιντζερς, οι οποίες κυριαρχούν εδώ και 41 χρόνια.

Οι «καρδιές» είχαν την ευκαιρία να μείνουν στην κορυφή της βαθμολογίας και δεν την άφησαν να πάει χαμένη, αν και το τοπικό ντέρμπι με τη Χιμπέρνιαν δεν άρχισε καλά, καθώς μόλις στο 7ο λεπτό έμειναν πίσω στο σκορ μετά το γκολ του Μπόιλ.

Στο 14′ οι γηπεδούχοι έμειναν με 10 παίκτες καθώς αποβλήθηκε ο Ζάλινγκερ επειδή έπιασε τη μπάλα εκτός περιοχής, για να ακολουθήσει στο 48′ η αποβολή και του Πάσλακ με δεύτερη κίτρινη.

Η Χιμπέρνιαν, επομένως, έμεινε με 9 παίκτες και η Χαρτς το εκμεταλλεύτηκε για να κάνει την ανατροπή: 1-1 στο 65′ με αυτογκόλ του Ο’Χόρα, 1-2 στο 86′ από τον Σπίταλ και το όνειρο της κατάκτησης του πρωταθλήματος μοιάζει πιο πιθανό από ποτέ να γίνει πραγματικότητα.