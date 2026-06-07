Τις τελευταίες δεκαετίες, λόγω της Παρί Σεν Ζερμέν και της Μάντσεστερ Σίτι κυρίως, οι Άραβες μπήκαν στο ποδόσφαιρο και έφτασαν στο σημείο ακόμη και να διοργανώσουν Μουντιάλ, το 2022, η πρώτη φορά όμως που έκαναν επίδειξη δύναμης ήταν στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 1982, όταν είχαμε και την πιο ανεξήγητη ακύρωση γκολ…

Το Κουβέιτ δεν απασχόλησε ποτέ το παγκόσμιο ποδόσφαιρο, δεν είχε ποτέ παράδοση στη μπάλα και αυτό δεν άλλαξε στην πάροδο των χρόνων. Το 1982, όμως, κατάφερε να αφήσει το στίγμα του με την παρθενική και μοναδική μέχρι σήμερα παρουσία του σε Παγκόσμιο Κύπελλο. Πώς το κατάφερε; Χάρη στον πρίγκιπα Φαχάντ Αλ Αχμέντ Αλ Τζαμπέρ Αλ Σαμπάχ, ο οποίος ήταν και πρόεδρος της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας της χώρας.

Μετά το 1-1 με την Τσεχοσλοβακία στο πρώτο παιχνίδι, το Κουβέιτ αντιμετώπισε τη Γαλλία του Πλατινί και ήταν πίσω στο σκορ με 3-0 από νωρίς αλλά αυτό δεν ενόχλησε τον πρίγκιπα. Στο 75′ ο Αλ Μπουλουσί μείωσε σε 3-1 και λίγα λεπτά μετά οι Γάλλοι σκόραραν ξανά, με τον Ζιρές. Ήταν η στιγμή που γράφτηκε ιστορία καθώς οι παίκτες του Κουβέιτ είχαν σταματήσει να παίζουν επειδή, όπως είπαν, άκουσαν σφύριγμα από τις εξέδρες. Αυτό, φυσικά, δεν απασχολούσε πολύ τον διαιτητή, τον απασχόλησε όμως αυτό που ακολούθησε.

Ο πρίγκιπας Φαχάντ Αλ Αχμέντ Αλ Τζαμπέρ Αλ Σαμπάχ κατέβηκε από τα επίσημα στον αγωνιστικό χώρο και σε έξαλλη κατάσταση απαίτησε να ακυρωθεί το γκολ. Γιατί; Επειδή έτσι ήθελε. Και από τη στιγμή που το ήθελε, κόντρα σε κάθε λογική και κανονισμό, το γκολ όντως ακυρώθηκε! Η Γαλλία πέτυχε τελικά κι άλλο γκολ μετά και το ματς έληξε 4-1, κανείς όμως δεν θυμάται τη νίκη της, γιατί όλοι θυμούνται τον πρίγκιπα που ακύρωσε γκολ σε αγώνα Μουντιάλ επειδή απλά… μπορούσε.