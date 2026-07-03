Η Ουρουγουάη είπε… αντίο από τη φάση των ομίλων το Μουντιάλ 2026 και ο Φακούντο Πελίστρι δεν μπόρεσε να καταγράψει συμμετοχή. Ο 24χρονος εξτρέμ του Παναθηναϊκού θα ενσωματωθεί τις προσεχείς ημέρες στην προετοιμασία της ομάδας του, έχοντας εξασφαλίσει επιπλέον ημέρες άδεια.

Ωστόσο, σύμφωνα με όσα δήλωσε σε μέσο της Ουρουγουάης ο εκπρόσωπός του, Εντγκάρδο Λασάβλια, η πλευρά του παίκτη αναζητά τρόπο για ν’ αλλάξει ομάδα και να συνεχίσει αλλού την καριέρα του!

🗣️ Habla Edgardo Lasalvia en @Sport890.



🎙️ “Me pareció una falta de respeto lo que le hicieron a Facu Pellistri en la selección”



🎙️ “Después de todo lo que hizo en este proceso no merecía ir al Mundial y no pisar la cancha”



🎙️ “Estamos buscando alguna posibilidad para que… pic.twitter.com/HORsM0TwZc — Rodri Vázquez (@RodriVazquez95) July 2, 2026

Σύμφωνα με δηλώσεις του στο μέσο «sport890», ο Λασάβλια είπε για τον Πελίστρι και το μέλλον του στον Παναθηναϊκό: «Εξετάζουμε την πιθανότητα ν’ αλλάξει ομάδα ο Φακούντο. Αν αυτό δεν γίνει, τότε θα μείνει στην Ελλάδα χωρίς κανένα πρόβλημα».

Ο Λασάβλια τόνισε παράλληλα και για το γεγονός ότι ο πελάτης του δεν έπαιξε στο Μουντιάλ και επεσήμανε μεταξύ άλλων: «Αυτό που του έκαναν με την Εθνική ομάδαα ήταν σαν έλλειψη σεβασμού. Μετά από όλα όσα έκανε, δεν του άξιζε να πάει στο Παγκόσμιο Κύπελλο και να μην πατήσει το πόδι του στο χορτάρι».