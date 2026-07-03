Σοκ έχουν προκαλέσει στο Μουντιαλ 2026 οι πληροφορίες των Βρετανικών Μέσων Ενημέρωσης, οι οποίες αναφέρουν πως οκτώ διεθνείς ποδοσφαιριστές της Εθνικής Τυνησίας βρέθηκαν θετικοί σε κλενβουτερόλη.

Ωστόσο δεν αναμένεται να επιβληθούν κυρώσεις στους ποδοσφαιριστές και ο λόγος είναι πως οι συγκεντρώσεις της ουσίας ήταν χαμηλότερες από το όριο που προβλέπουν οι κανονισμοί αντιντόπινγκ, με τις εκτιμήσεις να αποδίδουν τα ευρήματα στην κατανάλωση μολυσμένου κρέατος στη βάση της ομάδας, στο Μεξικό.

Η Τυνησία ολοκλήρωσε την παρουσία της στο Μουντιάλ 2026 χωρίς βαθμό στην φάση των ομίλων, γνωρίζοντας τρεις διαδοχικές ήττες με 5-1 από τη Σουηδία, 4-0 από την Ιαπωνία και 3-1 από την Ολλανδία.