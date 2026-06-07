Κανονικά θα διεξαχθούν αύριο οι Πανελλαδικές Εξετάσεις στη Βόρεια Εύβοια, παρά την έντονη σεισμική δραστηριότητα που καταγράφηκε το μεσημέρι της Κυριακής. Σύμφωνα με το Υπουργείο Παιδείας, όλες οι σχολικές μονάδες που λειτουργούν ως εξεταστικά κέντρα έχουν ελεγχθεί και κρίνονται απολύτως ασφαλείς.

Η Υπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη, σε συντονισμό με τον ΓΓ του Υπουργείου Γιάννη Παπαδομαρκάκη, την Περιφερειακή Διευθύντρια Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας Ελένη Μπενιάτα, τις τοπικές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, την Τοπική Αυτοδιοίκηση και το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία για την παρακολούθηση της κατάστασης και την εφαρμογή εναλλακτικών σχεδίων, εφόσον απαιτηθεί.

Την ίδια ώρα, κλειστές θα παραμείνουν αύριο Δευτέρα (8/6) προληπτικά οι σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας, καθώς και το Γυμνάσιο Προκοπίου, λόγω των ζημιών που προκάλεσαν οι σεισμικές δονήσεις.

Ο Δήμαρχος Γιώργος Τσαπουρνιώτης δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ότι οι μεγάλες ζημιές εντοπίζονται στη Δαφνούσα, όπου έχουν καταρρεύσει τοίχοι κατοικιών, ενώ στο Προκόπι καταγράφονται ρωγμές σε σπίτια που είχαν πληγεί και από τον σεισμό του 2025. «Η κατάσταση είναι ελεγχόμενη, οι ζημιές είναι περιορισμένης κλίμακας», ανέφερε.

Στη Βόρεια Εύβοια βρίσκεται ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς, μαζί με τον ΓΓ Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής Πέτρο Καμπούρη, για επιτόπια ενημέρωση σε Προκόπι και Δαφνούσα.

Παράλληλα, σε εξέλιξη βρίσκεται η διασπορά πυροσβεστικών δυνάμεων στην περιοχή. Με εντολή του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος, Αντιστράτηγου Θεόδωρου Βάγια, οι Πυροσβεστικές Υπηρεσίες Εύβοιας και Αττικής, καθώς και η 1η και 7η ΕΜΑΚ, έχουν τεθεί σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα.