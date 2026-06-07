Την ανακοίνωση που εξέδωσαν χθες ο Αλέξανδρος Τσουβέλας και η Εύα Καρύδη σχολίασαν σήμερα ο Λάμπρος Κωνσταντάρας, η Ιωάννα Μαλέσκου και οι συνεργάτες τους στον αέρα του Open. Η Άρια Καλύβα, μάλιστα, δεν άντεξε και ξέσπασε.

«Αυτή η περίπτωση, του Αλέξανδρου Τσουβέλα, δεν αποτυπώνει όλη αυτή την ξεφτίλα της δημόσιας κριτικής από τα μασκοφόρα ερπετά του διαδικτύου; Και θα σας πω ένα παράδειγμα…

Αν μιλούσαμε για έναν εφοπλιστή με μεγάλη οικονομική επιφάνεια και στάτους, θα βαπτιζόταν ως ένας ώριμος έρωτας, ένας μεγάλος έρωτας και θα του έκαναν και υποκλίσεις.

Βρήκαν όμως αυτό το παιδί της διπλανής πόρτας, το εύκολα προσβάσιμο για να το χλευάσουν και να το κατασπαράξουν, να το ξεσκίσουν. Είδατε, λοιπόν, που έχουμε δύο μέτρα και δύο σταθμά σε αυτή την άθλια δημόσια κριτική των ερπετών;».