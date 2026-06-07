Αυξημένα θα είναι τα μέτρα ασφαλείας για το τρίτο παιχνίδι της σειράς των τελικών του NBA ανάμεσα στους Νιου Γιορκ Νικς και τους Σαν Αντόνιο Σπερς και ο λόγος είναι η παρουσία του Ντόναλντ Τραμπ στο γήπεδο.

Στη Νέα Υόρκη ήταν ούτως ή άλλως σε κατάσταση παροξυσμού για την πρόκριση στους τελικούς για πρώτη φορά μετά το 1999 και τώρα επικρατεί μια… παράνοια, καθώς οι Νικς προηγούνται με 2-0 έχοντας κάνει δύο εκτός έδρας νίκες.

Η σειρά μεταφέρεται, πλέον, στη Νέα Υόρκη, με το φθηνότερο εισιτήριο για το Madison Square Garden να είναι στις… 11.461 δολάρια και χιλιάδες οπαδούς των Νικς να σχεδιάζουν να βρεθούν έξω από το γήπεδο, καθώς δεν έχουν εξασφαλίσει εισιτήρια, για να είναι εντός κλίματος.

Σε αντίθεση με ό,τι συνέβαινε σε άλλα παιχνίδια όμως, αυτή τη φορά δεν τους επιτραπεί κάτι τέτοιο, καθώς στο Madison Square Garden θα βρίσκεται ο Ντόναλντ Τραμπ για να παρακολουθήσει τον τρίτο τελικό και τα μέτρα ασφαλείας θα είναι ενισχυμένα για να μην συμβεί το παραμικρό.