Ο 19χρονος Κίμι Αντονέλι της Mercedes είδε πρώτος την καρό σημαία στο γκραν πρι του Μονακό, πήρε την πέμπτη συνεχόμενη νίκη στο φετινό πρωτάθλημα της Formula 1 και είναι και το φαβορί για την κατάκτησή του πλέον.

Ο Αντονέλι ξεκίνησε από την pole position και ήταν εξαιρετικός σε όλη τη διάρκεια των 78 γύρων καθώς δεν έχασε ποτέ το προβάδισμά του και πήρε ακόμη μία νίκη, βάζοντας από νωρίς βάσεις για την κατάκτηση του πρωταθλήματος.

Στη 2η θέση τερμάτισε ο Λιούις Χάμιλτον της Ferrari και στην 3η ο Ιζάκ Χατζάρ της Red Bull, με το γκραν πρι του Μονακό να είναι επεισοδιακό καθώς δέκα γύρους πριν το τέλος είχαμε διακοπή επειδή υπήρξε πρόβλημα στην άσφαλτο της τελευταίας στροφής.

Όπως και να έχει, αυτό λίγο απασχόλησε τον Αντονέλι καθώς έκανε αυτό που έπρεπε μέχρι το τέλος και πήρε την 5η νίκη σε έξι αγώνες και έγινε ο πρώτος Ιταλός έπειτα από 74 χρόνια που θριάμβευσε στο γκραν πρι του Μονακό.