Η εθνική ομάδα του Κουρασάο ετοιμάζεται για το Μουντιάλ 2026 που θα είναι το πρώτο της ιστορίας της και το πούλμαν που μεταφέρει την αποστολή έχει κερδίσει τις εντυπώσεις.

Με το Παγκόσμιο Κύπελλο να διεξάγεται για πρώτη φορά με 48 ομάδες, μετά την απόφαση της FIFA, είχαν την ευκαιρία να προκριθούν σε αυτό και κάποιες που δεν περίμεναν ποτέ ότι θα ζούσαν κάτι τέτοιο.

Μία από αυτές τις ομάδες είναι η εθνική του Κουρασάο, η οποία είναι άγνωστο τι θα παρουσιάσει εντός αγωνιστικού χώρου, έξω από αυτόν όμως έχει ήδη κλέψει την παράσταση και το έκανε με το πούλμαν με το οποίο μετακινείται.

Ένα πούλμαν που παραπέμπει σε παλαιότερες δεκαετίες, με το σχετικό βίντεο να κάνει τον γύρο του διαδικτύου, ενώ στο μπροστινό μέρος έχει και το εξής μήνυμα: «Συγγνώμη, φτάσαμε».