Το Netflix επεκτείνει το αθλητικό του περιεχόμενο, εντάσσοντας στην πλατφόρμα ένα από τα πιο δημοφιλή ποδοσφαιρικά podcasts διεθνώς, το «The Rest Is Football».

Το γνωστό podcast, που έχει αποκτήσει φανατικό κοινό μέσα από τις αναλύσεις και τις συζητήσεις γύρω από το ποδόσφαιρο, περνά σε νέα εποχή, καθώς μετατρέπεται σε καθημερινή εκπομπή ειδικά για τη διάρκεια του μεγάλου ποδοσφαιρικού τουρνουά του καλοκαιριού.

Στο τιμόνι της παρουσίασης παραμένουν οι Γκάρι Λίνεκερ, Άλαν Σίρερ και Μίκα Ρίτσαρντς, τρεις προσωπικότητες με ισχυρό αποτύπωμα στο αγγλικό ποδόσφαιρο και τη σύγχρονη αθλητική τηλεόραση.

Ο Gary Lineker, μιλώντας για τη συνεργασία με το Netflix, σημείωσε πως η νέα αυτή μορφή δίνει τη δυνατότητα στην ομάδα να απευθυνθεί σε ένα πραγματικά διεθνές κοινό, διατηρώντας παράλληλα το ύφος που έκανε το podcast επιτυχημένο: άμεση ανάλυση, αυθεντικές συζητήσεις και χιούμορ.

Τι θα περιλαμβάνει η νέα εκπομπή

Η παραγωγή θα πραγματοποιείται από τη Νέα Υόρκη και τα επεισόδια θα είναι διαθέσιμα καθημερινά σε όλους τους συνδρομητές του Netflix, ανεξάρτητα από το πακέτο συνδρομής τους. Κάθε επεισόδιο θα προβάλλεται αρχικά ζωντανά και στη συνέχεια θα παραμένει διαθέσιμο για προβολή on demand.

Για όσους δεν είναι εξοικειωμένοι με τους παρουσιαστές, ο Gary Lineker θεωρείται ένας από τους σημαντικότερους Άγγλους επιθετικούς της γενιάς του, ο Alan Shearer εξακολουθεί να κρατά το ρεκόρ πρώτου σκόρερ στην ιστορία της Premier League, ενώ ο Micah Richards έχει ακολουθήσει ιδιαίτερα επιτυχημένη πορεία ως τηλεοπτικός αναλυτής μετά το τέλος της αγωνιστικής του καριέρας.

Πίσω από την παραγωγή βρίσκεται η Goalhanger, η εταιρεία που έχει δημιουργήσει επίσης τα επιτυχημένα podcast «The Rest Is History» και «The Rest Is Politics».

Η πρεμιέρα έχει προγραμματιστεί για τις 10 Ιουνίου, με την εκπομπή να μεταδίδεται καθημερινά, προσφέροντας σχολιασμό αγώνων, συνεντεύξεις, καλεσμένους και ανάλυση γύρω από όσα συμβαίνουν εντός και εκτός γηπέδων.