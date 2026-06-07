Το Ισραήλ πραγματοποίησε σήμερα πλήγματα στα νότια προάστια της Βηρυτού, προπύργιο της φιλοϊρανικής Χεζμπολάχ, λέγοντας ότι απαντά σε πυρά με στόχο το έδαφός του παρά την κατάπαυση του πυρός, η οποία δεν έχει σταματήσει τον κύκλο της βίας.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, σε συνέντευξή του στο δίκτυο NBC που μεταδόθηκε σήμερα, ζήτησε από την πλευρά του «μια πιο χειρουργική επίθεση εναντίον της Χεζμπολάχ», ενώ εξέφρασε την ελπίδα ότι «ο Λίβανος θα γνωρίσει μια καλύτερη ζωή».

«Ο στρατός πραγματοποιεί αυτή τη στιγμή πλήγμα εναντίον κέντρων διοίκησης τρομοκρατών στην περιοχή Νταχίγιε της Βηρυτού, ως απάντηση στα πυρά της Χεζμπολάχ προς το ισραηλινό έδαφος», αναφέρεται σε σημερινή κοινή ανακοίνωση του Ισραηλινού υπουργού Άμυνας με τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Δύο διαμερίσματα στη συνοικία Ταχουϊτάτ αλ-Γαδίρ στοχοθετήθηκαν, σύμφωνα με το επίσημο λιβανικό πρακτορείο ειδήσεων ΑΝΙ. Λιβανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι ο αρχικός απολογισμός των ισραηλινών επιθέσεων είναι δύο νεκροί και 11 τραυματίες.

Φωτογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου είδε δύο διαμερίσματα σε στενό δρόμο να έχουν υποστεί ζημιές και κατοίκους να διαφεύγουν πανικόβλητοι με οχήματα, με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν μποτιλιαρίσματα.

Iran's top negotiator threatens US targets over Lebanon escalation https://t.co/tGRul184Ia — ARN News Centre (@ARNNewsCentre) June 7, 2026

Τα πλήγματα αυτά είναι τα πρώτα από τις 28 Μαΐου σ’ αυτή την περιοχή, που είναι γνωστή ως Νταχίγιε. Ωστόσο ένα μέρος των κατοίκων της δεν έχει ακόμα επιστρέψει, παρά τη διακοπή των Απρίλιο των μαζικών ισραηλινών επιδρομών που την στοχοθετούσαν. Μετά τις σημερινές επιθέσεις, αυτοί που είχαν επιστρέψει άρχισαν να φεύγουν και πάλι, φοβούμενοι νέα κλιμάκωση.

🔴 It was another bloody day today in South Lebanon.



Israeli attacks on towns in the Jabal Amel region (south of the Litani River) on Sunday, June 7, 2026, until 7:00 pm:



1. 12:16 AM: Airstrike on the town of Deir Kifa. Casualties reported.



2. 7:34 AM: Drone strike on the… pic.twitter.com/FDapsTSkQl — courtneybonneauimages (@cbonneauimages) June 7, 2026

Νωρίτερα σήμερα, ο ισραηλινός στρατός είχε ανακοινώσει πως δύο ρουκέτες εκτοξεύθηκαν από το Λίβανο προς το ισραηλινό έδαφος και αναχαιτίστηκαν.

Το Ισραήλ είχε προειδοποιήσει την Πέμπτη ότι θα έπληττε τη Βηρυτό σε περίπτωση επιθέσεων της Χεζμπολάχ εναντίον του εδάφους του.

Ερωτηθείς από το Γαλλικό Πρακτορείο, ο ισραηλινός στρατός διευκρίνισε πως αυτά δεν ήταν τα πρώτα πυρά εναντίον του ισραηλινού εδάφους μετά την ανακοίνωση της κατάπαυσης του πυρός την Τετάρτη.

Ωστόσο η Χεζμπολάχ δεν έχει αναλάβει μέχρι στιγμής την ευθύνη γι’ αυτά τα πυρά.

Μια νέα συμφωνία κατάπαυσης του πυρός είχε ανακοινωθεί την Τετάρτη έπειτα από μια τέταρτη σύνοδο διαπραγματεύσεων ανάμεσα στον Λίβανο και το Ισραήλ στην Ουάσινγκτον, καθώς μια προηγούμενη εκεχειρία, που είχε ανακοινωθεί στις 17 Απριλίου, δεν τηρήθηκε ποτέ.

Ένας Ισραηλινός βουλευτής, ο Εμπραχίμ Ρεζαΐ, έγραψε σήμερα σε ανάρτησή του στο X ότι η Τεχεράνη θα δώσει «οδυνηρή» απάντηση στις επιθέσεις του Ισραήλ στα νότια προάστια της Βηρυτού.