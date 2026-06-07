Ο Ακίλε Πολονάρα νίκησε για δεύτερη φορά τον καρκίνο και σε δηλώσεις του αναφέρθηκε στη μάχη που έδωσε, τόνισε πως είναι υπερήφανος για την καριέρα του και αποκάλυψε πως θα ήθελε να μείνει κοντά στο μπάσκετ ως προπονητής.

Ο παλαίμαχος Ιταλός μπασκετμπολίστας είχε συγκινήσει τους πάντες με τις μάχες που έδωσε για τη ζωή του και στις οποίες βγήκε νικητής, με τον ίδιο να δηλώνει υπερήφανος και τυχερός, μιλώντας στην Tuttosport.

«Είμαι υπερήφανος για την καριέρα που έκανα και νιώθω τυχερός που κατάφερα να νικήσω τον καρκίνο. Τώρα θέλω να απολαύσω κάθε στιγμή και να σκέφτομαι θετικά. Θα ήθελα να μείνω κοντά στο μπάσκετ ως προπονητής. Αν δεν μου είχαν συμβεί όλα αυτά, δεν θα το σκεφτόμουν καν. Όμως το μπάσκετ ήταν η ζωή μου μέχρι τώρα και θέλω να συνεχίσει να είναι. Ελπίζω να είμαι υγιής και μακριά από νοσοκομεία», είπε αρχικά ο Πολονάρα και συνέχισε.

«Η απόφαση να αποσυρθώ ήρθε αυθόρμητα. Δεν το ήξεραν από πριν ούτε η γυναίκα μου, ούτε ο ατζέντης μου. Αντιλήφθηκα στις προπονήσεις ότι δεν θα μπορούσα να επιστρέψω στον παλιό μου εαυτό. Μου έλειπαν οι δυνάμεις. Αυτό δεν έχει να κάνει με τη λευχαιμία, αλλά με τις μέρες που πέρασα σε κώμα. Σε αυτό το διάστημα έχασα την αίσθηση στη δεξιά μου πλευρά».