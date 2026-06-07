Τα σενάρια περί αποχώρησης του Γιώργου Βαγιαννίδη από τη Σπόρτινγκ Λισαβόνας καλά κρατούν, με την πορτογαλική ομάδα να έχει ήδη βρει τον αντικαταστάτη του, για παν ενδεχόμενο.

Η Σπόρτινγκ απέκτησε το περσινό καλοκαίρι τον διεθνή Έλληνα δεξιό μπακ δίνοντας 13 εκατ. ευρώ στον Παναθηναϊκό, με τον παίκτη να υπογράφει συμβόλαιο μέχρι το 2030. Ένα χρόνο μετά, όμως, είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο αποχώρησής του.

Τα πορτογαλικά ΜΜΕ υποστηρίζουν πως ο Βαγιαννίδης είναι στόχος της Βιγιαρεάλ και της Έβερτον, με τη Σπόρτινγκ να περιμένει προτάσεις και να έχει ήδη κινηθεί για την αντικατάστασή του, έχοντας βάλει ως στόχο την απόκτηση του Χάβι Ροντρίγκεθ της Θέλτα.

Ο 22χρονος Ισπανός μπορεί να αγωνιστεί τόσο στο κέντρο της άμυνας όσο και ως δεξιός μπακ και η ομάδα της Λισαβόνας θα κάνει ό,τι χρειάζεται για να τον αποκτήσει, αν τελικά δεχθεί κάποια καλή πρόταση και πουλήσει τον Βαγιαννίδη.