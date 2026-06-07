Ο Κώστας Σλούκας έβγαλε μέρος της προπόνησης του Παναθηναϊκού την Κυριακή (7/6) και η συμμετοχή του στον τρίτο τελικό της Stoiximan Basket League με τον Ολυμπιακό θα κριθεί την τελευταία στιγμή.

Οι «πράσινοι» έκαναν το 1-1 μετά τη νίκη τους στο Telecom Center Athens την Παρασκευή (5/6) και τη Δευτέρα (8/6) η σειρά επιστρέφει στο ΣΕΦ για το πιο κρίσιμο παιχνίδι μέχρι στιγμής, καθώς όποια ομάδα επικρατήσει θα απέχει μία νίκη από την κατάκτηση του πρωταθλήματος.

Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν έχει αγωνιστεί χωρίς τον αρχηγό της στα πρώτα δύο παιχνίδια και η συμμετοχή του δεν είναι σίγουρη ούτε στο τρίτο, υπάρχουν όμως πιθανότητες για την επιστροφή του στη δράση καθώς την Κυριακή (7/6) έβγαλε μέρος του προγράμματος.

Ο Σλούκας δεν είναι ακόμη 100% έτοιμος, είναι καλύτερα όμως από ό,τι μέχρι και πριν λίγες μέρες και η συμμετοχή του στο παιχνίδι της Δευτέρας (8/6) θα κριθεί την τελευταία στιγμή.