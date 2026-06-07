Ο Άρμαντ Ντουπλάντις, προς έκπληξη όλων, ηττήθηκε στο Diamond League της Στοκχόλμης καθώς δεν κατάφερε να ξεπεράσει τα 6 μέτρα και πήρε τη 2η θέση, πίσω από τον Κέρτις Μάρσαλ που έκανε άλμα στα 5,90μ.

Ο κάτοχος του παγκοσμίου ρεκόρ στο άλμα επί κοντώ συνηθίζει να νικάει σε κάθε αγώνα του, οπότε οι συμπατριώτες του περίμεναν να δουν άλλη μια μεγάλη εμφάνισή του, στο Diamond League της Στοκχόλμης. Τελικά, όμως, αποδείχθηκε πως είναι άνθρωπος κι αυτός.

Ο Ντουπλάντις έκανε άλμα στα 5,80μ. και στη συνέχεια δύο φορές απέτυχε να περάσει τα 6 μέτρα, γεγονός που δυσκολευόταν να πιστέψει και ο ίδιος και όχι μόνο όσοι παρακολουθούσαν το μίτινγκ.

Ο Σουηδός, οποίος μετρούσε τρία χρόνια χωρίς ήττα, ανέβασε τον πήχη στα 6,05μ. αλλά και πάλι απέτυχε, με συνέπεια να μείνει στη 2η θέση, πίσω από τον Μάρσαλ που πήρε τη νίκη με άλμα στα 5,90μ.