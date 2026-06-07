Ο Μιχάλης Αεράκης παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή «Ραντεβού το ΣΚ» και την Ελένη Μουστάκη. Ο γνωστός ηθοποιός απάντησε, μεταξύ άλλων, και για τον Βασίλη Μπισμπίκη.

«Με τον Βασίλη Μπισμπίκη είμαστε φίλοι. Έχει σχολιαστεί άδικα, είναι μια δυσεύρετη ψυχούλα», είπε αρχικά ο Μιχάλης Αεράκης.

Ο Μιχάλης Αεράκης πρόσθεσε στη συνέχεια για τον Βασίλη Μπισμπίκη: «Είναι πολύ αγνός άνθρωπος, αληθινός όσο δεν πάει. Μεγάλωσε δύσκολα και αυτή τη δυσκολία και το παρελθόν του, δεν το έχει ξεχάσει».

Όσον αφορά τον πατέρα του και το πώς αντέδρασε, όταν αποφάσισε ο ίδιος να γίνει ηθοποιός, ο Μιχάλης Αεράκης είπε: «Το όνειρο του πατέρα μου τότε, ήταν να γίνω επιστήμονας, ή στη χειρότερη, να διαδεχθώ τη δουλειά του που ήταν βοσκός.

Όταν αποφάσισα να γίνω ηθοποιός, κάναμε να μιλήσουμε τρία χρόνια, όσο κράτησε και η δραματική σχολή. Μέναμε στο ίδιο σπίτι, αλλά δε μιλούσαμε. Μέχρι που έκανα μια σειρά στην ΕΡΤ».