Η Lila παραχώρησε συνέντευξη στην κάμερα της εκπομπής “Καλύτερα δε γίνεται” και τον δημοσιογράφο Βλάση Κωστούρο, όπως είδαμε το μεσημέρι της Κυριακής στο πρόγραμμα του Alpha.

Μάλιστα, μεταξύ άλλων, η εκρηκτική τραγουδίστρια αποκάλυψε πως έχει ήδη γράψει τραγούδι για την Άννα Βίσση που θα της το δώσει αν… την αφήσει ο Νίκος Καρβέλας.

Πιο συγκεκριμένα, η Lila παραδέχθηκε αρχικά πως “γράφω τραγούδια και για άλλους καλλιτέχνες, όπως έχω γράψει για την Ελένη Φουρέιρα και την Έλενα Παπαρίζου. Θα ήθελα ακόμα να δώσω τραγούδι στην Πάολα, στον Χρήστο Μάστορα, στην Άννα Βίσση”.

“Έχω γράψει τραγούδι για την Άννα Βίσση, απλά δεν το έχει ακούσει! Εννοώ πως το ‘χω για εκείνη… μόνη μου, στο μυαλό μου. Δηλαδή το έγραψα και είπα “αυτό είναι για την Άννα Βίσση”. Έχει τίτλο “Το ένα”. Θα της το δώσω αν μας αφήσει ο κ. Νίκος Καρβέλας”.

“Γνώρισα την Dara στο μαγαζί που εμφανιζόμουν τον χειμώνα με τον Νίκο Βέρτη. Με είδε και είχαμε συζητήσει λίγο για το πόσο πολύ ήταν αφοσιωμένη σ’ αυτό που ήταν να κάνει στην Eurovision. Εκεί δηλαδή κατάλαβα και με είδα σ’ αυτήν, “έτσι θα είμαι και γω όταν θα πάω” σκέφτηκα” συμπλήρωσε, επίσης, η Lila στην κάμερα της ψυχαγωγικής εκπομπής της Ναταλίας Γερμανού στον Alpha.